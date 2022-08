De ce concurează David Popovici și la 400 metri liber. Abia acum s-a aflat

De ce concurează David Popovici și la 400 metri liber. Înotătorul de doar 17 ani a făcut legea în acest an, în probele de 100 și 200 metri liber ale seniorilor. El a devenit dublu campion mondial și european, stabilind și recordul mondial în proba „regină” de 100 m. David Popovici a ales că ia startul, la Campionatele Europene de la Roma, și în cursa de 400 metri liber, ceea ce este o premieră pentru el, în detrimentul celei de 50 metri liber.

De ce concurează David Popovici și la 400 metri liber. „Extraterestrul” de 17 ani s-a impus într-o manieră categorică în probele de 100 și 200 metri liber de la Campionatul European de la Roma. În plus, cu 46.86, el a stabilit și un nou record mondial la 100 m, dar a obținut și cel de-al treilea rezultat din istorie în proba de 200 m liber.

David Popovici a decis înaintea competiției să concureze și în proba de 400 metri liber, una nespecifică lui. El a prezentat aceest lucru drept un „proiect interesant”.

David Popovici și-a confirmat statutul pe care deja îl are în natația mondială și a câștigat cele două probe clasice, de 100 și 200 m. El a declarat că nu are niciun fel de așteptări de la proba de 400 m liber, unde nici nu știe cât de bun sau de slab este, fiind prima oară când va înota pe această distanță.

Dar intențiile lui David Popovici au fost dezvăluite chiar de Camelia Potec, președinta Federației de Natație. Fota campioană olimpică a declarat că participarea înotătorului de 17 ani în cursa de 400 m face parte, de fapt, din planul de îmbunătățire a performanțelor pe cea de-a doua parte a probei de 200 metri liber. Popovici s-a apropiat la mai puțin de o secundă de recordul mondial și pe această distanță.

„Este foarte dificil să se califice în finală, pentru că este într-o serie foarte slabă. Nu are timp de înscriere şi atunci nu ştie încă cum să abordeze. Nu ştim care va fi consumul. El îşi doreşte să ajungă în finală, iar în finală ştim cu toţii că va lupta pentru a câştiga medalie.

David Popovici a fost elogiat de toți specialiștii și publicațiile sportive din lume pentru performanțele sale. Jurnalistul belgian Hans Vandeweghe a făcut o paralelă între român și Pieter van den Hoogenband, fost înotător olandez, campion olimpic la 100 și 200 metri liber la JO 2000 de la Sydney. Ziaristul a ajuns la concluzia că Popovici e mai bun decât acesta, fiind un adevărat „Usain Bolt al înotului”, comparându-l pe Popovici cu marele campion de atletism, multiplu campion mondial și olimpic în probele de 100 și 200 metri.

„Popovici este culmea înotătorului pur. Parcă îl vezi din nou pe Pieter van den Hoogenband, dar Popovici are ceva în plus. Popovici înoată deasupra apei. În mod normal ești sfătuit să înoți puțin sub linia de plutire. El ignoră acea tehnică.

Înoată cu un fel de mișcare de orcă, cu cotul înalt, exact ca Van den Hoogenband. Dar Popovici este mult mai bun decât olandezul. Este mult mai bun la start, la întoarceri și în munca subacvatică.

De fapt, el este Usain Bolt al înotului. Popovici doar se va îmbunătăți și mai mult. Recordul său mondial este deja realizarea sportivă din 2022”, a spus Hans Vandeweghe, conform Sporza.