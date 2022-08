Ce sportiv admiră David Popovici. E o surpriză pentru toată lumea

Ce sportiv admiră David Popovici. Înotătorul român a devenit, cu adevărat, „regele” natației mondiale după c e a devenit și dublu campion european în probele de 100 și 200 metri liber. Aceste succese vin după „dubla” de aur obținută în aceleași probe la Mondialul de la Budapesta. Lăudat ca un adevărat fenomen, David Popovici este inspirat în pregătirea sa de un campion surprinzător, dintr-un cu totul alt sport, diametral opus natației.

Popovici a obținut cea de-a treia performanță din toate timpurile în proba de 200 m liber, după ce stabilise un nou record mondial în cea de 100 m liber.

„Sunt foarte satisfăcut. Nu sunt în niciun caz dezamăgit că nu am bătut timpul lui Phelps. Am un sentiment, nu prea știu cum să-l descriu… „Ahh, încă o sutime”. Ăsta a fost primul gând. Dar nu are nimic. Am tot timpul din lume.

Phelps, când a stabilit timpul, a făcut și record mondial. Cu pași mici și ușor, ușor ne îndreptăm în direcția pe care o dorim”, a spus David Popovici, la finalul cursei de 200 m liber, conform gsp.ro.