Băutura secretă pe care David Popovici o consumă în fiecare zi. Ai încercat-o și tu?

David Popovici – un nume sonor, o apariție uimitoare și un talent care impresionează o lume întreagă. Tânărul român a arătat tuturor ce obiective poate atinge, prin multă muncă și disciplină. Sportivul nu încetează să-și ia prin surprindere fanii, însă rezultatele magnifice pe care le obține nu sunt deloc întâmplătoare. Află care este băutura secretă pe care David Popovici o consumă zilnic și ce beneficii are pentru sănătate. O poți prepara și tu, folosind doar trei ingrediente.

David Popovici, înotătorul român în vârstă de 17 ani care a devenit o adevărată vedetă în ultimele luni de zile, nu își permite să consume orice fel de mâncare. Sportivul are un program alimentar pe care îl respectă cu sfințenie. Chiar dacă uneori mănâncă și de opt ori pe zi, consumă întotdeauna alimente sănătoase.

Tânărul înotător a reușit să atingă țeluri importante pe plan sportiv. David Popovici și-a distrus toți adversarii și a câștigat proba de 100 de metri liber. A obținut și aurul la proba de 200 de metri liber. Mai mult, campionul se pregătește să participe și la proba de 400 de metri liber.

Reușitele lui David Popovici nu sunt deloc întâmplătoare. În spatele succesului se ascunde și o strategie alimentară importantă. Ziua lui David Popovici începe în jurul orei 04.30. Se trezește cu două ore înainte de antrenament astfel încât să aibă timp să mănânce, iar produsele consumate să se digere corespunzător.

Prima masă a zilei constă într-un iaurt mare, combinat cu banane, chia, miere și fulgi de ovăz. În funcție de preferințe, adaugă fructe uscate de orice tip. După ce mănâncă micul-dejun, în jurul orei 06.30, sportivul face sală. Ulterior, în jur de ora 07.00, începe primul antrenament.

David Popovici are un program alimentar de la care nu se abate. Pe lângă faptul că face foarte mult antrenament, tânărul nu consumă orice fel de produse alimentare. Află care este băutura secretă pe care David Popovici o consumă zilnic și ce beneficii are pentru sănătate. O poți prepara chiar și tu, folosind doar trei ingrediente simple.

Campionul mondial la înot consumă zilnic, după antrenament, o băutura ce reprezintă o combinație de lapte, miere și scorțișoară. Acest din urmă ingredient este înlocuit, ocazional, de către sportiv cu cacao.

Băutura are multe beneficii pentru sănătate. Pe lângă faptul că facilitează pierderea în greutate, are proprietăți antiinflamatorii, poate proteja împotriva bolilor neuro-degenerative, scade nivelul zahărului din sânge și reduce riscul dezvoltării bolilor de inimă.

Pentru a o prepara, ai nevoie doar de: 1 cană de lapte, 1 linguriță de miere, 1 vârf de cuțit de scorțișoară măcinată. Modul de preparare este foarte simplu. Se încălzește laptele până devine foarte fierbinte, timp de aproximativ trei minute, după care se adaugă mierea și se amestecă. Înainte de a se servi, se presară scorțișoara.

Ulterior, în programul alimentar al lui David Popovici intervine masa de prânz. Trebuie menționat că sportivul nu consumă niciodată cârnați, pâine albă și nici produse de fast-food.

„Important e să mănânc sănătos şi să mă feresc de fast food sau chestii de genul. Prânzul e cam a patra masă. După prânz, poate mai mănânc ceva, poate un snack, un baton mai mare, imediat după antrenament. După care, am cina. (…) Cred că s-au adunat 7. Uneori am şi 8 (mese pe zi – n.r.). Am nevoie, pentru că ard foarte mult.