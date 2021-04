De ce a votat-o Albert de la Survivor 2021 pe Vera Miron, de fapt. S-a aflat tot adevărul abia azi

Vera Miron a fost eliminată din competiția Survivor. Războinica a revenit în țară după ce Albert a fost cel care a propus-o spre eliminare. Culmea, cei doi erau prieteni, iar Vera nu s-a așteptat niciodată să fie propusă chiar de Războinic.

Ea a declarat că ar fi vrut să mai rămână în competiție, însă nu a fost să fie. Războinica a vorbit despre gestul lui Albert de a o propune spre eliminare și a dezvăluit motivul ascuns din spatele gestului său.

„Chiar mi-a plăcut şi aş fi vrut să mai rămân în competiţie. Nu am crezut, însă, că o să câştig vreodată. Eu am vrut să îmi îndeplinesc un vis pentru fiul meu de 7 ani. A plâns la întoarcere, dar s-a bucurat că am venit acasă.

Eu trebuia să merg de la început în Dominicană, dar am avut nişte probleme familiale. S-a întâmplat ceva cu mama, însă am rugat echipa să mă cheme dacă o să fie nevoie de mine. Am fost foarte bine primită de toţi colegii mei. Cu toate astea, am fost dată afară de Albert, el a avut un singur motiv: a zis că am o problemă medicală. Am avut o întindere inghinală şi m-am lovit la abdomen pe traseu. Dar asta nu m-a împiedicat să joc, am demonstrat că am dat tot”, a explicat Vera Miron, la Theo Show.