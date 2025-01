Gabriela Prisăcariu nu ar putea să participe la Power Couple alături de soțul ei, Dani Oțil, prezentatorul emisiunii: “Vom divorța, imediat!” EXCLUSIV

Gabriela Prisăcariu Oțil și Dani Oțil au numeroase motive de bucurie. Pe lângă carierele de succes și povestea de iubire frumoasă pe care o trăiesc, aceștia se bucură de un băiețel, Tiago. Totuși, manechinul ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că nu ar putea participa niciodată alături de soțul său la Power Couple. Mai mult, vedeta ne-a oferit detalii despre prima întâlnire dintre ea și prezentatorul de televiziune.

Gabriela Prisăcariu Oțil ne-a mărturisit că a discutat de multe ori cu soțul ei, Dani Oțil, despre o eventuală participare la “Power Couple”.

Totuși, aceștia s-au hotărât să nu meargă niciodată ca și concurenți într-un astfel de show, manechinul punctând, în stilul caracteristic, plin de umor, că ar putea urma un divorț după competiție:

Noi și când mergem la un escape room, el ia totul în serios. Și mie îmi place concurența, am câștigat un concurs până la urmă, dacă mă bag în ceva, vreau să câștig! Totuși, mai trebuie să ne și jucăm, iar el nu înțelege acest lucru.

Dani și Gabriela Oțil se pot declara norocoși, căci micuțul Tiago este un copil cuminte și înțelegător. Deși are doar trei ani și jumătate, băiețelul înțelege ce lucrează părinții săi și se bucură atunci când merge pe platoul de televiziune de la “Neatza cu Răzvan și Dani” pentru a-și urmări tatăl:

De asemenea, Gabriela Prisăcariu Oțil ne-a mărturisit că își dorește al doilea copil, însă lasă timpul să decidă asupra acestui aspect:

„Nu știu! Sunt singură la părinți și tot timpul am zis că mi-aș dori măcar doi copii. Totuși, este greu! Ne dorim, dar, în același timp, nu știm ce va fi!”

Chiar dacă prima întâlnire cu soțul ei a surprins-o, căci Dani Oțil a încercat să o cucerească prin umor, Gabriela Prisăcariu s-a decis să dea o șansă relației.

Totuși, vedeta ne-a mărturisit că primul an a fost destul de greu. În același timp, ea ne-a dezvăluit ce dar inedit i-a făcut cel ce urma să îi devină soț, în primul Valentine’s Day petrecut, oficial, ca și cuplu:

“Prima întâlnire a fost extrem de haioasă. Eu intram în Antena 1, de dimineață, îmbrăcată în rochie de mireasă pentru o prezentare. În același timp, m-am intersectat cu Dani. Eu mai fusesem până atunci în Antena 1, ne-am mai văzut, dar atunci a fost click-ul!

A venit lângă mine, stăteam pe o canapea celebră de acolo, din vechiul sediu. M-a curentat cu un aparat pentru animale. A fost extrem de romantic, ce să zic! (râde) Am fost de-a dreptul cucerită! Primul an a fost greu. Noi nu am ieșit la un film împreună.

Amândoi înțelegem și ne asumăm anumite lucruri, iar atunci simțeam că nu suntem pregătiți. Primul an a fost destul de dificil, dar recuperăm acum. Primul date asumat a fost după un an de zile, când am ieșit la un film într-un mall.

Am mers de mână prin mall. Vă mai zic un lucru extrem de romantic! (râde) De primul Valentine’s Day, după un an și ceva, mi-a dat cheia de la casa lui. Nu are nicio treabă cu romantismul, da! (râde)”