Cine a trădat-o pe Vera Miron la Survivor România 2021. A spus tot: ”L-am considerat prietenul meu”

Vera Miron nu a stat prea mult în competiția ”Survivor România 2021”. Trădarea unui prieten a fost factorul care a readus-o pe plaiurile mioritice. Primele declarații de la revenirea în țară.

Vera este cel mai recent Războinic eliminat din junglă. Aceasta a ajuns sâmbătă în România, acolo unde a fost întâmpinată de băiatul ei și de cei dragi. Concurenta a primit multe flori, iar într-un moment de răgaz, printre îmbrățișări și suspine, a făcut câteva declarații la cald despre aventura din Republica Dominicană.

Primele au conturat dorința sa, exprimată în nenumărate rânduri, de a mai fi stat în concurs. Singurul impediment a fost Albert, cel care a nominalizat-o spre eliminare. Vera a mărturisit că îl considera un prieten și nu se aștepta să primească asemenea ”palmă” din partea sa.

„Este cel mai frumos sentiment. Îmi pare rău că nu am putut sta mai mult, să demonstrez ceea ce pot eu…La eliminarea mea, votul publicului. Cum am spus și la Consiliu. Dacă Albert nu mă vota și nu era votul lui Albert…consider că meritam să stau mai mult în continuare și să arăt tot ce pot. Îmi pare rău că am ieșit.

Îmi pare rău că am băgat ceartă între ei. Din câte am înțeles, Sorin și Albert s-au certat din cauza mea. Mi-am dat seama de Albert, că eu l-am considerat prietenul meu, chiar dacă am avut două săptămâni în această competiție. De fapt nu a fost așa, m-am înșelat”, a declarat Vera pentru WOWbiz.