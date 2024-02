La 34 de ani, Ramona Olaru s-a apucat de sport: “Încă mai fac febră musculară și îmi place extraordinar de mult” VIDEO EXCLUSIV

În ultimii ani, Ramona Olaru a decis să își prioritizeze vacanțele, investind cei mai mulți bani în escapade în care descoperă noi locuri și culturi noi. Anul 2024 a debutat cu o premieră pentru ea. Colega lui Răzvan și Dani s-a apucat de sport la vârsta de 34 de ani. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Ramona Olaru ne-a povestit cum a ajuns să facă box, extinzând ulterior antrenametele și cu kickbox, dar și cu pilates. Vedeta Antenei 1 ne-a spus însă că nu face rabat la mâncare.

Ani la rând, Ramona Olaru a atras multe antipatii datorită siluetei trase prin inel, fără a face vreun pic de efort în acest sens. Fără antrenamente istovitoare la sală, fără fiete draconice, ea reușea să arate impecabil. Și-a păstrat formele de invidiat, dar, în prag de 35 de ani, vedeta Antenei 1 a luat decizia de a începe să practice un sport.

Cocheta de mult timp cu ideea de a face mișcare, însă din lipsă de timp, de chef sau din cauza programului haotic uneori, colega lui Răzvan și Dani a tot amânat activitatea.

Declicul s-a produs la început de an, când a făcut un anunț pe o rețea de socializare, încercând să găsească sportul care i se potrivește, dar și să afle feedback de la urmăritorii ei.

“Am făcut mai mulți pași. La începutul anului, am fost foarte hotărâtă și am dat un anunț pe instagram: vreau să mă mișc și eu. Până la 35 de an, în curând îi împlinesc, nu am făcut niciun sport și mi-aș dori foarte mult să mă mișc, pentru că mă simt foarte obosită. Dar mie nu îmi place să mă duc la sală sau să stau pe bandă sau să alerg prin parc.

Vreau ceva care să mă țină în priză, să fie super distractiv. Și am zis că vreau box sau ceva de genul ăsta. Am lăsat așa, am întrebat, oamenii mi-au recomandat unde aș putea să mă duc”, ne-a povestit ea.