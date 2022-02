De ce a plecat de fapt Cosmin Seleși de la Antena 1. Adevărul nebănuit

Vestea că actorul Cosmin Seleși a plecat de la Antena 1 i-a șocat pe fanii televiziunii, din moment ce prezentatorul TV a avut o carieră longevivă de mai bine de 10 ani în cadrul trustului Intact, unde a prezentat emisiunea Te Cunosc de Undeva timp de o decadă. Care este motivul real pentru care actorul a părăsit Antenele.

Emisiunea Te Cunosc de Undeva nu va mai fi la fel fără Cosmin Seleși în postura de coprezentator al Alinei Pușcaș, spun fanii postului Antena 1. Celebrul actor a renunțat la colaborarea cu trustul Intact, acum câteva luni de zile, când a decis să urmeze alte proiecte.

Cosmin Seleși a cucerit inimile românilor, prima dată, în anul 2000 când a jucat în serialul „În familie”, ca apoi să performeze în producția de succes de la PRO TV „La Bloc”.

Într-un interviu acordat celor de la Click!, simpaticul actor a mărturisit că el a fost cel care a decis să demisioneze de la Antena 1.

Mai mult de atât, momentan analizează mai multe oferte primite în ultimul timp, însă, în principal se concentrează asupra carierei muzicale și onorează contractele trupei sale Cosmin Seleși Band.

„Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță dar momentan nu știu nimic sigur ce voi face în televiziune. Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleși Band și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață.

În plus, am început să facem filme cu Alin Pânc și Văru Săndel și avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă. Mă vedeți deocamdată pe Netflix, în „Pup-o, mă 2″ și la teatru.”, a declarat Cosmin Şeleşi, în exclusivitate pentru click.ro.