Câți bani a plătit Cosmin Seleși pe ultima mașină cumpărată: ‘Am mai avut 33’ (exclusiv)

Cât a scos Cosmin Seșeli din buzunare pentru noul său automobil? Celebrul actor a schimbat până acum nu mai puțin de 33 de mașini. Ce spune despre noua achiziție?

Cosmin Seleși este actor de film și vedetă de televiziune. Acesta este cel care a făcut românii mai fericiți în unele seri în proiectele ”Splash! Vedete la apă” și ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1.

Succesul din viața profesională l-a ajutat să își permită să-și achiziționeze lucrurile pe care și le-a dorit, iar el a investit sume frumușele în mașini. Acesta a recunoscut că în ultimii 20 de ani i-au trecut prin mână nu mai puțin de 33 de automobile.

”Seria cuceririlor mele, în materie de automobile, a început în 2002, cu un Ford Focus Break de 1,8 litru, Diesel. Nu am uitat-o până astăzi, așa cum nu am uitat niciuna dintre cele 32 de mașini care au venit după ea. A, și am avut și un Logan nou, alb, pe benzină. Îmi place albul, fiindcă și Tesla e tot albă”, mărturisește vedeta noastră de televiziune.