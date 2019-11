De ce a numit-o, de fapt, Iohannis pe Dăncilă în funcția de premier al României. Adevărul a ieșit la iveală, după aproape doi ani

Majoritatea jurnaliștilor din cadrul dezbaterii de astăzi l-au întrebat pe Klaus Iohannis de ce a mai denumit-o premier pe aceasta. Pe lângă explicațiile nenumărate asupra deciziei de a nu avea loc o confruntare dintre cei doi candidați din turul II, a mărturisit cum au reușit să-l convingă ceilalți că Dăncilă este o opțiune strălucită pentru un astfel de post.

Klaus Iohannis a ales să facă totuși o dezbatere, dar cu jurnaliștii. Acesta și-a expus părerile, mulțumirile pentru românii care l-au votat. De asemenea, a mai detaliat încă o dată refuzul vehement de a avea o confruntare cu candidata din partea partidului Social Democrat. Printre nenumăratele evenimente și întrebări, jurnaliștii au adus în prim-plan numirea candidatei PSD în funcția de premier al României.

„Este o mega dezamăgire pentru mine. Nu am crezut că este așa. Ea se face că nu este vinovată, ceea ce mi se pare foarte, foarte ciudat. Pot să spun că-mi pare rău, dar la momentul respectiv…a fost o majoritatea PSD-istă în Parlament. Am declarat că nu voi face astfel de politică și voi respecta litera și spiritul Constituției. În situația în care o majoritate a propus un candidat care nu a avut probleme penale, am considerat că această persoană este bună. Nu am prevăzut că așa vor evolua lucrurile”

Klaus Iohannis