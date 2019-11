Klaus Iohannis, declarații de ultimă oră despre alegerile prezidențiale. Mesaj important pentru români

Klaus Iohannis a făcut declarații despre alegerile prezidențiale, despre câștigul său din primul tur, dar și despre dezbaterea pe care o refuză vehement cu candidatul care s-a calificat în lupta pentru Cotroceni.

Klaus Iohannis a spus tot ceea ce mai avea de spus în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a susținut, din nou, că nu va avea loc confruntarea alături de Viorica Dăncilă, dar că ziua de marți va cuprinde o întâlnire cu jurnaliști, membrii ai campaniei și nu numai în care va explica tot

„Săptămâna viitoare va avea loc o dezbatere, marti seara. Vom discuta planul pentru mandatul pe care l-am încheiat și cel pe care sper că-l voi obține în continuare. Românii le-au dat câteva lecții PSD-iștilor. Împreună cu cele 6,5 milioane de români am pus stop guvernării PSD-iste. Duminica trecută, românii au spus clar că nu mai vor PSD. Eu am dovedit în ultimii ani că știu să lupt împotriva PSD-ului și că știu să reprezint România oricunde în lume. Despre dezbatere: Acum câteva minute am spus câteva lucruri despre PSD. Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fostu prim-ministru, a fst parte activă a tuturor mârlăniilor PSD-iste și a contribuit activ la tot răul”

Klaus Iohannis