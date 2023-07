De ce a ajuns Adrian Minune de urgenţă la spital, de fapt. Cântăreţul de manele a povestit ce s-a întâmplat: „A trebuit să iau antibiotice”

Clipe dificile pentru cântărețul Adrian Minune. Manelistul a ajuns de urgență la spital, în urmă cu doar câteva zile, acuzând anumite probleme de sănătate. Tatăl artistei Karmen a fost supus unor analize medicale amănunțite. Cum se simte acum artistul și când urmează să fie externat.

Panică mare în sânul familiei Simionescu, după ce interpretul de manele Adrian Minune a fost internat de urgență la spital. Artistul și-a îngrijora fanii care, la momentul respectiv, nu cunoșteau detaliile privind starea sa de sănătate.

După ce a fost supus unor investigații și examene medicale detaliate, cântărețul a fost internat, pentru a fi supravegheat de specialiști. Recent, Adrian Minune a insistat să-și exprime recunoștiința față de toți cei care au fost îngrijorați de starea lui de sănătate, transmițându-le un mesaj emoționat fanilor.

Conform spuselor sale, artistul ar fi răcit la ultimul concert susținut în străinătate, în corpul său declanșându-se un abces de la problemele de sănătate.

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Mai aștept un singur rezultat și mâine seară voi fi acasă. Merg la mine la Ștefănești. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut.

Am fost în Anglia, am cântat trei zile în același loc și am prins foarte mare curent. De la acest curent, s-a declanșat un abces, undeva în corp”, a povestit Adrian Minune pe pagina sa oficială de Instagram.