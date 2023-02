Adi Minune, reacție senzațională după ce a văzut-o pe Karmen în serialul Clanul de la PRO TV: „Am vărsat lacrimi” VIDEO EXCLUSIV

“Clanul”, serialul fenomen de la Pro TV, revine pe micul ecran cu cel de-al doilea sezon, primul episod fiind programat duminică, 19 februarie, de la ora 20.00. Povestea captivantă dintre Mafie și Poliție continuă cu noi personaje și răsturnări de situație. Artista Karmen, fiica lui Adrian Minune, are un rol important în desfășurarea acțiunii. Tânăra a avut norocul să învețe meserie direct de la regretata doamnă a teatrului și fimului românesc, Stela Popescu, iar acum are ocazia să își valorifice talentul într-o producție de anvergură. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Karmen Simionescu ne-a povestit despre personajul pe care îl interpretează în serialul “Clanul”, reacția tatălui ei, Adrian Minune, când a văzut-o pe micul ecran, dar și despre planurile legate de muzică și de familie.

Karmen apare în Clanul, sezonul 2

Karmen a fost prezentă la avanpremiera primului episod din al doilea sezon “Clanul” de la PRO TV, eveniment care a avut loc la Cinema City în Parklake Shopping Center. Telespectatorii îl vor putea viziona duminică, pe 19 februarie, la TV cât și pe Voyo.

Carmen, toată lumea știe că te pricepi foarte bine la muzică. Cum a apărut actoria în viața ta?

Actoria a apărut de când eram eu mică și i-am spus mamei că, pe lângă muzică și dans, mie îmi place să fac și teatru. Am început imitând tot felul de personaje din televiziune.

Pe cine îndrăgeai?

Nu îndrăgeam neapărat, dar erau personaje picante, de exemplu Oana Zăvoranu era în perioada când eram eu mică, Dan Diaconescu… Adică făceam tot felul de caterincă acasă cu părinții, până când ei și-au dat seama: „Chiar e un talent în fata asta în a imita persoane!” Și apoi am început să urmez cursuri de actorie. Am ajuns la doamna Stela Popescu, cu care am avut onoarea să lucrez și am primit niște sfaturi care mi-au fost de mare ajutor mai târziu.

Ce sfat i-a dat Stela Popescu fetei lui Adrian Minune

Ne poți spune ce te-a învățat marea doamnă a teatrului românesc?

Doamna Stela Popescu a fost un suflet blând care își lăsa amprenta peste fiecare student de-ai ei, pentru că pe lângă un actor bun, a fost și o emblemă a României. M-a învățat ca, de fiecare dată când interpretez un rol, să pun suflet! Adică atunci când te transpui, s-o faci cu toată inima.

Karmen, despre personajul ei din “Clanul”

În serialul “Clanul” ce fel de personaj ai?

Numele meu este Nadine, sunt o puștoaică care este la facultate în Suedia și vine în București alături de tatăl ei, Constanțeanu, vine din Constanța, să facă ravagii. Practic, tatăl meu m-a trimis la București și mi-a zis: “Tată, dacă reușești să pui monopol aici, ești cea mai tare! Este totul al tău!” Așa că eu am venit la București cu gânduri mari, am tot cartelul tatălui meu în spate care face doar ce zic eu, eu dictez, eu tai, eu spânzur și Nadine vine și face ravagii în București și cam pune mâna pe tot.

Deci ai un rol important în desfășurarea acțiunii.

După cum ați văzut, la sfârșitul sezonului întâi, Nadine apare și răstoarnă situația.

Karmen, despre reacția lui Adi Minune

Ce zice tatăl tău, Adi Minune? Te-a urmărit pe micul ecran? Ce părere are despre rolul tău, despre cum te descurci?

Cei care ne-au urmărit îndeaproape până acum probabil că au observat că eu și tatăl meu suntem niște persoane foarte sensibile. La noi, toate realizările și momentele emoționante se lasă cu plâns. Deci da, când s-a uitat la serial, la episodul 13 din primul sezon, a rămas profund impresionat. M-a îmbrățișat și am vărsat acolo niște lacrimi, pentru că e un tată mândru și sunt mai mult decât fericită să pot să-l văd că e mândru de mine.

Cum reușești să te descurci cu filmările la serialul “Clanul”, cu muzica și cu copilul?

Nu știu dacă reușesc. Am primit recent întrebarea: „cum arată o zi din viața ta?” Nu știu cum arată, pentru că în fiecare zi fac altceva, învăț altceva. Astăzi am filmări, mâine am concerte, poimâine am studio, răspoimâine merg cu Sofie la grădiniță, e nevoie de mine și acasă, și lângă Sofie, e nevoie de mine și la muzică și în actorie. Am foarte multe proiecte, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne dă putere de muncă tuturor și că reușesc să le împac pe fiecare în parte.

Karmen: “Îmi place să iau decizii singură”

Te sfătuiești cu tata înainte să lansezi o piesă?

Nu, e decizia mea, e cariera mea. Îmi place să iau decizii singură și să-mi fac de cap atât cât pot.

Ce urmează pe plan muzical? Cu ce ne vei surprinde?

Astăzi (n.r ieri) filmez clip, de asta arăt așa și am venit în fugă, doar să îmi salut colegii de platou și să vedem primul episod. Urmează o piesă nouă cu un artist, veți vedea la mine pe Instagram.

Mai ai în plan o surioară sau un frățior pentru fiica ta?

Nu știu să zic și nu prea cred, în curând nu.

Cum îți menții silueta de adolescentă?

Fiind activă, neavând timp să fac absolut nimic. Nu țin dietă, nu am timp să mănânc, acesta este adevărul.

Video: Cătălin Sârbu