David Popovici, surpriză la revenirea în țară. Cine l-a așteptat pe noul star al înotului mondial

David Popovici, surpriză la revenirea în țară. Înotătorul de doar 16 ani a uimit la Jocurile Olimpice 2020 prin performanțele și potențialul său. Chiar dacă nu a câștigat nicio medalie, Popovici a devenit un adevărat star mondial al natației. El a revenit în România unde l-a așteptat o mare surpriză chiar pe aeroport.

David Popovici a revenit, luni, în România, după ce a uimit lumea natației la Jocurile Olimpice 2020. Înotătorul de doar 16 ani a ocupat locul 4 în proba de 200 metri liber și locul 7 în cea de 100 metri liber. Triplu campion european la juniori, Popovici s-a confruntat de această dată cu sportivii din „liga mare” a natației. Și a făcut-o cu brio, fiind la doar „un vârf de unghie” de medalia de bronz la 200 m liber. O reușită pe care ar fi concretizat-o dacă nu și-ar fi ros unghiile, la propriu, în seara dinaintea cursei.

David Popovici a impresionat și prin atitudine, dar și prin uriașul potențial care fac din el unul dintre cei mai promițători viitori mari campioni ai sportului românesc. El a revenit luni în România unde a avut parte de o mare surpriză. Pe aeroport a fost așteptat de colegi de la liceul bilingv „George Coșbuc” din Capitală, în frunte cu diriginta sa, dar și de membri ai trupei preferate, Subcarpați. Colegii l-au întâmpinat cu un banner uriaș pe care scria, în engleză, „Felicitări, David Popovici!”.

David Popovici a mai declarat că are suficient timp să îndeplinească tot ce, el și echipa lui, și-ar dori de la înot. Personal, el consideră că și-a atins obiectivele, chiar dacă nu a reușit să cucerească vreo medalie olimpică. În plus, înotătorul de 16 ani a spus că își dorește să doarmă și să mănânce un sushi bun, așa cum nu a avut parte în Satul Olimpic din Tokio.

Avem timp să îndeplinim ce vrem noi şi am îndeplinit cu vârf şi măsură. Pe lângă să dorm şi să vorbesc şi eu puţin cu prietenii, cred că o să mănânc nişte sushi, pentru că, ironic, am mâncat sushi mai bun în România decât ce am reuşit mănânc în satul olimpic. Acum toată lumea scrie ce vrea, ia ce titluri vrea, dar eu mi-am îndeplinit cu mult obiectivele şi suntem cu mult mai mult decât satisfăcuţi şi eu şi antrenorul meu”, a declarat David Popovici conform TVR.