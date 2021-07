Secrete neștiute din viața lui David Popovici, campionul României: „Mâncam de pe jos, aduceam gândaci prin casă”

David Popovici a devenit noua stea a înotului mondial. Sportivul de doar 16 ani a obținut locul 4 în cadrul probei de 200 m liber, la Jocurile Olimpice de la Tokio. El s-a calificat, de asemenea, în semifinalele cursei de 100 m liber, proba lui preferată. Povestea lui David Popovici iese acum, treptat, la lumină, datorită interesului creat în jurul celui supranumit „Racheta din România”.

David Popovici a cucerit lumea înotului mondial. Chiar dacă, deocamdată, nu a cucerit vreo medalie olimpică, Popovici i-a uimit pe toți prin nivelul rezultatelor obținute la nici 17 ani, vârstă pe care o va împlini pe 15 septembrie. Și, mai ales, prin potențialul arătat de cel care a câștigat 3 titluri la Campionatul European de juniori de la Roma, stabilind și două recorduri mondiale pentru categoria sa de vârstă.

Acum, David Popovici se confruntă cu seniorii probei, făcându-le față cu succes. A fost la un „vârf de unghie” de medalia de bronz a probei de 200 m liber, unde a terminat la două sutimi de secundă în urma celui de pe locul 3. La propriu, David putea câștiga acea medalie dacă nu ar avea obiceiul de a-și mânca unghiile, după cum a declarat pentru GSP.

Mi le-am ros, mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am și reușit, nu aș putea să fiu mai fericit. Să vedem ce o să-mi reproșeze antrenorul Adrian Rădulescu. Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure și el, sunt sigur. Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate”, a spus David Popovici pentru sursa citată.