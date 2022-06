David Popovici, într-o nouă finală la Campionatul Mondial. A bătut și recordul mondial la juniori

David Popovici surprinde cu o nouă performanță incredibilă. Acesta este marele favorit la AUR și în proba de 100 metri liber. Sportivul în vârstă de 17 ani s-a calificat cu primul timp în finală după ce a adus în prim-plan un nou record mondial al juniorilor. Românul a încheiat cursa cu timpul 47,13 secunde. Finalul probei de 100 metri liber este programată miercuri, de la orele 19:22.

David Popovici s-a calificat fără emoții în finala probei de 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta. Sportivul român a terminat cea de-a doua semifinală pe locul întâi cu un timp de 47.13 secunde. Concurentul de pe culoarul 4, principalul său adversar, s-a retras chiar înaintea cursei.

Caeleb Dressel, cel care era în vizorul sportivului nostru, a anunțat că nu va mai concura din motive medicale. Americanul s-a calificat cu al doilea timp în semifinale. Sportivul Sunwoo Hwang, din Coreea de Sud, i-a luat locul lui Dressel.

Tânărul sportiv român a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de la Budapesta cu timpul 1:43.21. Acesta a reușit să impresioneze pe toată lumea în cadrul unei conferințe de presă prin discursul său și prin engleza impecabilă.

David Popovici a susținut că și-a gândit bine strategia și a plănuit să aibă un start rapid. Băiatul a mai declarat că a știut că trebuie să conducă cursa încă de la început.

,,Nu am fost atât de surprins (n.r. când a văzut cât de repede a pornit). Pentru că am plănuit un start rapid, undeva la un 50 pe prima sută, așa că 49.96 a fost fix acolo. Știam că trebuie să conduc cursa încă din început, asta a fost o strategie importantă, că trebuia să domin cursa încă din start. Pot spune că am mai multă încredere în mine dacă mă văd în frunte, dar nu asta m-a scos la capăt cu bine.

Ceea ce m-a scos la capăt cu bine e faptul că am avut o cursă foarte bine gândită, ne-am pregătit foarte bine pentru ea, m-am odihnit bine înainte, cred că și asta contează. We just love swimming. Suntem oameni obișnuiți care fac lucruri extraordinare. Așa îmi place să cred”, a declarat David Popovici la conferința de presă, citat de Lead.ro.