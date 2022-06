Ce salariu are David Popovici la CS Dinamo. E plătit din bani publici

Ce salariu are David Popovici la CS Dinamo. Înotătorul-fenomen al României a uimit încă o dată lumea natației. Prima oară o făcuse la Jocurile Olimpice de la Tokio, unde a ratat medalia de bronz la diferență de…un vârf de unghie. Sportivul de 17 ani a trecut, toamna trecută, de la clubul Steaua, la CS Dinamo. David Popovici este plătit din bani publici, salariul său nefiind unul de neglijat.

Ce salariu are David Popovici la CS Dinamo. Înotătorul de 17 ani a devenit primul campion mondial român din istorie, într-o probă masculină, la seniori. Popovici a câștigat proba de 200 metri liber din carul Campionatelor Mondiale ce se desfășoară la Budapesta.

Sportivul român a declarat la finalul cursei că l-a ajutat faptul că oamenii pe care-i iubește l-au privit, dar că și cei rămași acasă au crezut în șansa lui.

„Sunt absolut obosit. Piscina e foarte rapidă. M-a ajutat faptul că oamenii pe care îi iubesc m-au privit și cei de acasă au crezut în mine. O să mă refac, treaba nu e terminată, încă mai am foame pentru performanță”, a spus David Popovici, la finalul cursei ce l-a încununat drept campion mondial.

David Popovici a fost legitimat la clubul Steaua, de unde s-a mutat după Jocurile Olimpice de anul trecut, de la Tokio. Mutarea a părut una surprinzătoare la acea dată și a fost explicată chiar de tatăl sportivului, Mihai Popovici.

„David a avut contract cu clubul Steaua până în data de 31 august. După încheierea contractului, noi am căutat să semnăm cu un alt club.

Am avut mai multe discuţii în acest sens. Am purtat multe negocieri, dar, în cele din urmă, am ales Dinamo pentru că a fost clubul care ne-a făcut cea mai bună şi de viitor ofertă. Alături de David va veni şi antrenorul lui, Adrian Rădulescu”, a spus Mihai Popovici, tatăl lui David, în octombrie 2021, la Orange Sport.