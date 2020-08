Darren Cahill, anunţ important legat de participarea Simonei Halep la US Open 2020

Simona Halep s-a înscris luni pentru US Open 2020, dar participarea sa la New York rămâne în dubiu. Românca nu a anunţat încă nimic oficial şi s-ar putea retrage dacă riscurile legate de pandemia de coronavirus rămân mari. Totuşi, sunt din ce în ce mai multe semnale că Simona şi-ar fi schimbat opinia şi este acum tentată să ajungă la New York. Un anunţ făcut de Darren Cahill dă şi mai multe speranţe fanilor care o vor pe Simona la turneul de Grand Slam.

Darren Cahill a plecat deja spre New York! Rămâne de văzut dacă Simona Halep va merge şi ea în SUA

„Înapoi pe drum pentru prima dată în 5 luni. Mă îndrept către New York, la turneul Cincinnati (n.r. Western & Southern Open a fost mutat pentru acest an de la Cincinnati la New York) și US Open. Aeroportul Internațional din Sydney pare ca o scenă scoasă dintr-un film. Este un semn care ne amintește cât de mare și important este turismul”, a scris Darren Cahill pe pagina sa de Instagram.

Darren Cahill merge la New York în calitate de comentator al postului american ESPN. Dar prezenţa australianului în SUA ar putea să o încurajeze pe Halep să zboare şi ea peste ocean. Desigur, Simona va primi un feed-back decisiv de la Cahill în legătură cu situaţia din New York. Turneul de la US Open începe pe 31 august. Pentru Halep rămâne suficient timp pentru a analiza cea mai bună legată de programul ei în acest sezon.

Anularea turneului de la Madrid a fost prima veste care a făcut-o pe Halep să ia mai serios în calcul să meargă la New York. Ar fi fost imposibil pentru ea să fie şi la US Open şi la turneul de categorie Premier Mandatory din Spania. Iar Halep era mai degrabă tentată să rămână în Europa, la competiţia lui Ion Ţiriac, să se pregătească şi de Roland Garros. Mai nou, însă, ar fi gata să participe la ambele turnee de Grand Slam.