Simona Halep, decizie de ultima oră! Va participa la US Open şi este cap de serie numărul 1!

Decizie de ultim moment a Simonei Halep. Cu doar jumătate de oră înainte de închiderea înscrierilor pentru US Open, românca a anunţat că va merge la New York. Planul iniţial al Simonei era să nu călătorească în SUA, din dorinţa de a evita carantina la revenirea în Europa. În cele din urmă, fostul lider mondial şi-a schimbat abordarea şi a decis că nu poate rata competiţia de la Flushing Meadows. Va merge la New York în perioada 31 august – 13 septembrie şi va fi cap de serie numărul 1. Ashleigh Barty, locul 1 mondial, nu va participa la turneu.

Simona Halep a decis! Merge şi la US Open, şi la Roland Garros! Rămâne în dubiu prezenţa la WTA Roma

Simona Halep şi-a schimbat planul mai ales după anularea turneului de la Madrid, decisă astăzi. Astfel, Simo a decis că îşi poate asuma riscul să stea în carantină după 13 septembrie, fără să piardă vreo competiţie majoră. În aceste condiţii, rămâne de văzut dacă Simona va mai putea merge la Roma, pe 20 septembrie. Turneu pe care al vrea să îl folosească pentru a se reacomoda cu zgura, înainte de Roland Garros.

Doar că este foarte posibil ca Simona Halep să fie nevoită să stea două săptămâni în carantină la revenirea în Europa. Cum între finala de la US Open şi startul de la Roma este doar o săptămână, Simona ar putea rata competiţia din Italia. Asta, desigur, dacă nu este eliminată din prima săptămână de la New York. Sau, desigur, dacă nu primeşte o nouă derogare de la autorităţile din Italia.

Cert este că nu există niciun pericol legat de Roland Garros. Simona Halep va participa, cu siguranţă, la ambele turnee de Grand Slam rămase de disputat în 2020. Asta pentru că startul Roland Garros este pe 27 septembrie, la mai bine de două săptămâni de la finala US Open.