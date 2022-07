Daniela Gyorfi și Carmen Harra s-au bătut? Cântăreața a decis să spună tot adevărul VIDEO

Ce s-a întâmplat între Daniela Gyorfi și Carmen Harra? S-a aflat că cele două vedete ar fi apelat la violență pentru a termina un conflict. Celebra cântăreață de manele a spus adevărul. Ce s-a întâmplat între acestea? Unii dintre fani au auzit că totul s-ar fi petrecut din cauza unui bărbat. Cei care le urmăresc pe staruri pe rețelele de socializare abia au crezut veștile recente. ,,Ne-am cunoscut și s-a închegat o relație între noi”, a povestit ea.

Daniela Gyorfi este una din cele mai cunoscute cântărețe de manele de la noi. Aceasta a avut colaborări renumite cu artiști extrem de iubiți din România, iar după zeci de ani continuă să își surprindă publicul. Blondina este apreciată de public și pentru faptul că este extrem de transparentă.

Solista a răspuns invitației lui Denise Rifai și s-a prezentat la emisiunea întrebărilor picante. Poate puțini din fanii ei își mai amintesc, dar cântăreața a fost în mijlocul unui scandal în anii ’90. Mai exact, ea ar fi ajuns să se certe ca la ușa cortului cu nimeni alta decât Carmen Harra. Totul s-a petrecut din cauza unui bărbat.

După aproape 30 de ani, Daniela Gyrofi a oferit explicații despre episodul incredibil de atunci. Artista a explicat că nu a existat nicio bătaie pentru fotograful Gabriel Hennessey așa cum se spunea sau pentru oricare alt bărbat. Ea a mai subliniat că și-a asumat relația din acea perioadă cu celebrul columbian.

Cea din urmă a mai declarat că relațiile pe care și le-au asumat au fost cele importante cu care a și ieșit în public fără nicio rușine. Deși se zvonea și că ea și Hennessey au avut doar o colaborare la început ce s-a lăsat și cu o iubire pătimașă, relația lor a funcționat mai mult decât s-ar fi așteptat gurile rele.

,,În viața mea nu m-am bătut cu nimeni pentru niciun bărbat, pentru că nu sunt genul. Într-adevăr cu Gabriel am avut o relație pe care mi-am asumat-o. Restul nu m-a văzut nimeni cu nimeni, nu am spus niciodată în viața mea că am fost cu cineva.

Relațiile pe care mi le-am asumat au fost cele cu care am ieșit public. Cu Gabriel, a fost fotograful meu, ne-am cunoscut și s-a închegat o relație între noi. Am fost nu știu cât împreună, după care ne-am despărțit. Chestia asta cu bătăi…niciodată în viața mea”, a explicat vedeta.