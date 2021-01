Daniela Gyorfi și George Tal, probleme în mariaj. Solista a făcut dezvăluiri neștiute

Daniela Gyorfi și George Tal au probleme în căsnicie. Ce se întâmplă în familia acestora? Fanii nu se gândeau că astfel de sincope să-și facă apariția în mariajul perfect al celor două vedete. Solista a făcut dezvăluiri neașteptate.

Daniela Gyorfi, dezvăluiri despre mariajul cu George Tal

Daniela Gyorfi surprinde din nou cu trasparența sa. Aceasta e una din cele mai iubite vedete de la noi și datorită faptului că niciodată nu i-a tratat pe fani de sus și mereu a subliniat că dincolo de aparițiile publice și de domeniul în care activeză nu se simte mai presus decât nimeni și că este un om ca toți ceilalți.

Cântăreața e una din puținele solite de manele care a rezistat zeci de ani la același nivel, pe placul fanilor, mai cu seamă că acest gen muzical e ferit de prezențe feminine. Deși pandemia i-a pus bețe-n roate și a lăsat-o fără concerte, s-a bucurat de faptul că a putut petrece sărbătorile acasă, în sânul celor dragi.

„Am petrecut mai mult timp cu Maria, pentru că am avut ocazia acum, eu fiind mai tot timpul plecată la concerte și evenimente. Și am vorbit cu George ca de anul acesta să facem un business, ne gândim să vedem exact ce s-ar potrivi, pentru că din banii din muzică, atunci când îi reinvestești și nu mai ai evenimente, nu poți să faci nimic. Anul trecut am vrut să îmi iau o casă, sper ca anul acesta să se concretizeze. În momentul acesta inspectăm piața, eu sunt artist, nu sunt femeie de afaceri, dar trebuie să ne gândim serios și la o opțiune de business și la ce vom face”, a detaliat vedeta.

Prin ce au trecut în aceste vremuri?

Obișnuită să împărtășească detalii din viața ei, blondina a vorbit deschis și despre încercarea prin care a trecut cuplul format din ea și Tal în aceste vremuri în care numeroase dintre poveștile de amor și-au văzut sfârșitul.