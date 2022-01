Daniela Gyorfi, operată de 3 ori la sâni, despre drama pe care o trăiește Loredana Chivu. Prin ce a trecut și ea EXCLUSIV

Daniela Gyorfi, solista cu trei operații la nivelul bustului, ne-a vorbit despre intervențiile estetice, care, uneori, implică și anumite riscuri. Probleme au fost atât în cazul ei, cât și al Loredanei Chivu. Solista Daniela Gyorfi ne-a mai dezvăluit, în interviul exclusiv pentru impact.ro, că duce dorul petrecerilor, de altădată, cu sute, chiar cu mii de invitați. În pandemie, însă, pușculița tuturor artiștilor e aproape goală: ”Mi-e dor să-mi mai cumpăr o rochie nouă!”.

Daniela Gyorfi nu a fost prima solistă din România care și-a pus implant mamar: ”Eu sunt doar prima care am recunoscut!”

Daniela Gyorfi a fost prima vedetă din România care și-a pus implant mamar? Iată că lucrurile nu stau chiar așa, conform dezvălurilor solistei, în exclusivitate pentru impact.ro:

”Nu am fost eu prima care și-a pus implant mamar, eu sunt doar prima care a recunoscut. Au fost multe altele, înaintea mea, care însă au ținut secret. Eu am făcut trei operații, căci ba am slăbit, ba m-am mai îngrășat. Dacă ar fi să dau timpul înapoi n-aș mai repeta aceeași greșeală, să trec brusc de la mărimea 1 la 5, am avut dureri cumplite de spate. Acum am mărimea la sutien 75 C sau 36 D, la americani, și implant mamar de câte 300 de ml la fiecare sân. Aș mai vrea, pe viitor, să-mi mai fac niște botox, anumite lucruri doar de întreținere, fără intervenții chirurgicale”.

Daniela Gyorfi, despre problemele cu silicoanele: ”Se mai dau și rateuri în operațiile estetice. Unele avem ghinion!”

Daniela a avut de tras în urma operațiilor estetice, însă nu face din asta un capăt de țară:

”Asta e, se mai dau și rateuri în operațiile estetice, și eu am avut ceva probleme, dar nu mă sperie. Ne asumăm când vrem să fim frumoase, și eu am pățit-o, am trei operații la sâni. Unele femei au noroc, altele, nu, contează mult și calitatea pielii. Eu, de pildă, nu vreau să-mi măresc și posteriorul, nu de frică, ci pur și simplu idealul meu nu este să am un fund mare. Dacă voiam să mi-l măresc, o făceam până acum”.

Daniela Gyorfi a trecut prin trei operații de implant mamar: ”Mi-a crăpat proteza!”.

Solista a avut nevoie de o nouă intervenție chirugicală, la nivelul bustului, anul trecut. Ea povestea atunci, într-un interviu tv, despre acest necaz:

„Dacă-mi spunea că din 10 în 10 ani trebuie să mi le schimb, atunci mă mai gândeam. Mi s-a fisurat, probabil. Clar trebuie să mi le schimb cât de repede pot. Partea dreaptă se vede. Mă doare și se vede că a ieșit, nu știu, s-a întâmplat ceva și mi-a crăpat pur și simplu proteza. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Am stat și m-am gândit că totuși ultima dată am dat 4.500 de euro pe el și din anul 2.000 am început să-mi fac”.

Daniela Gyorfi duce dorul petrecerilor cu sute de invitați: ”Cum să faci nuntă cu 30% din invitați? Ce-ți mai iese? ”

Solista, care de-a lungul carierei sale impresionante a cântat și la nunți din Maramureș, cu peste 1.000 de invitați, duce dorul petrecerilor de odinioară:

”Problema este că ne-a dat pe toți peste cap această pandemie. Nu poți, dacă ești patron de local, să ții evenimente cu 30% din capacitate. Ce faci? Înainte, mirii aveau peste 100 de invitați, acum câți mai vin? Nici nu mai merită deranjul. Vreau să avem din nou cântări, nunți, petreceri, spectacole în aer liber. Am evenimente pe agendă, dar să se și țină, aia e problema. Noi, artiștii, trebuie să facem videoclipuri, să avem bani și pentru haine de scenă. Dacă mă vezi de patru ori la rând în aceeași rochie, deja e o problemă pentru mine. Nu că e lumea pretențioasă, dar trebuie tu, ca artist, să te simți bine, așa se pune problema. Dar, orice femeie mai vrea o rochie nouă, ieftină, acolo, cum o fi. Nesiguranța asta te dărâmă. Așteptăm vara, spectacolele de pe Litoral… La mare, unii artiști sunt ceruți, alții sunt de umplutură, te duci doar pe mâncare. Ne ajutăm între noi, artiștii, avem relații, trebuie să fim uniți”.

Daniela Gyorfi se mută la vară în noul apartament, din Otopeni: ”Suntem în căutăre de mobilă, mă sucesc, mă învârtesc, mă decid greu”

Daniela Gyorfi și iubitul ei, impresarul George Tal, locuiesc în Dristor, dar anul trecut și-au achiziționat un nou apartament, în Otopeni, unde se vor muta cel mai probabil la vară:

”Suntem în căutăre de mobilă. Avem câteva idei, mai ne uităm prin magazine, dar eu sunt Balanță. Mă sucesc, mă învârtesc, mă decid greu. Trebuie să mă mobilizez și mă mut la vară. Fiica noastră, Maria, e în clasa a lV-a, ține foarte mult la învățătoarea ei, așa că așteptăm mai mult ca ea să termine școala”, ni s-a mai confesat artista.

Loredana Chivu cere daune de un milion de euro clinicii unde și-a mărit posteriorul: ”Durerile par că nu vor să plece!”

Loredana Chivu, fosta asistentă tv a lui Dan Capatos, de la Antena 1, a avut mult de tras, după ce și-a mărit fundul, la o clinică.

„Situația e departe de a fi roz. Am încă multe momente în care nu pot sta ca un om normal la televizor sau nu pot citi. De asemenea, și când dorm sau mă odihnesc, sunt obligată de multe ori să fac asta stând pe burtă din cauza durerilor pe care le resimt. Se întâmplă destul de des ca durerile să se mute dintr-o parte în alta, par că nu vor să plece de la mine, iar asta îmi oferă o stare clară de disconfort!”, a declarat recent Loredana Chivu pentru impact.ro.

Ratarea intervenției de remodelare fesieră a determinat-o pe cunoscuta Loredana Chivu să ceară în instanță daune financiare în valoare de 1 milion de euro. Vedeta ne-a precizat că, în prezent, dosarul a fost mutat la Tribunalul Municipiului București.