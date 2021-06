Momente dureroase pentru Loredana Chivu: ‘Am leșinat în taxi’

Loredana Chivu a trecut prin clipe de coșmar. Cunoscuta fostă asistentă păcătoasă a fost cu sănătatea la pământ, iar în acele clipe doar mama ei a mai stat alături de aceasta. Ce s-a întâmplat cu blondina și cu ce mărturii cutremurătoare a venit?

Fosta asistentă păcătoasă a trecut prin clipe de coșmar. Aceasta a făcut mărturii cu ochii în lacrimi după ce ar fi rămas cu nenumărate sechele în urma intervențiilor făcute la o clinică. Blondina a povestit totul cu lux de amănunte, deși era vizibil afectată de amintire.

Vedeta a subliniat un episod în care mama ei a fost nevoită să o târască în lift, ulterior într-un taxi pentru a ajunge la medic. Mai mult decât atât, femeia ar fi leșinat în mașină în drum spre specialiști. Acuzațiile către câțiva doctori vin după ce aceasta a decis să-și mărească posteriorul.

Tânăra a început să se confrunte cu probleme grave de sănătate din cauza substanței folosite. În dimineața de după intervenție își amintește că nu s-a simțit capabilă să coboare nici măcar din pat. Mama ei a ajutat-o atunci să ajungă la lift, mai apoi a urcat-o într-un taxi, iar când a ajuns la clinica respectivă își pierduse cunoștința:

„În octombrie a început cea mai grea parte din viața mea din punct de vedere a sănătății. Pentru că ei au dat greș cu toate operațiile m-am trezit într-o dimineață că nu eram capabilă să mă ridic. Mama m-a văzut, m-a dus de urgență la clinica respectivă. M-a târât efectiv la lift, împreună cu o vecină m-au dus în taxi.”

„În taxi am leșinat oarecum. La clinică am ajuns leșinată mai mult. Ajungând acolo cu tensiunea 6 nu mai eram conștientă. Medicul care se ocupa de operații a plecat. Cel mai tare m-a durut că acest om care pretinde că e un om de cuvânt și că are o mare afacere nu a vrut să-mi cheme o Salvare ca să nu asocieze clinica cu mine, pentru că eram pe moarte. Făcusem septicemie. Nu mi s-a găsit niciun loc la terapie intensivă în niciun spital. L-a sunat pe fratele meu să-mi aducă niște pijamale și să mă ducă la orice spital să mă lase la terapie intensivă că nu mai depinde de ei. Nu s-a găsit loc în spital și nu au avut ce să facă. Au lăsat-o pe doamna medic anestezistă care se ocupa atunci de mine. Am rămas o noapte la clinică, mi-au băgat o sondă, au făcut lucruri pe care nu trebuiau să le facă. Am stat tot cu tensiunea 6”

Loredana Chivu (Sursa: Acces Direct)