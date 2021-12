Daniela Gyorfi, acuzații de malpraxis la adresa unor medici. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt: „Nu am avut bani”

Daniela Gyorgi tună și fulgeră în sfera publică, după ce i-a acuzat de malpraxis pe medicii care i-au operat mama, în urmă cu mai mulți ani. Vedeta susține că femeia care i-a dat viață, rămasă paralizată în perioada în care artista avea numai 12 ani, ar fi putut merge din nou, dacă doctorii ar fi încercat să-i salveze picioarele. Ce acuzații grave le aduce celebra cântăreață. Este incredibil unde s-a ajuns.

Daniela Gyorfi trăiește o adevărată dramă. Mama artistei este imobilizată la pat de mai bine de 40 de ani, de pe vremea când vedeta era doar un copil. Părintele Danielei Gyorfi a suferit un accident casnic care a lăsat-o paralizată la pat la vârsta de 29 de ani.

În 1980, când cântăreața avea numai 12 anișori, mama acesteia a căzut într-o țeavă ce era înfiptă în pământ, în timp ce curăța un geam din casă. Deși a fost dusă la spital și lăsată pe mâinile medicilor, din nefericire, mama Danielei Gyorfi și-a pierdut mobilitatea picioarelor.

Cu o mamă rămasă invalidă, Daniela Gyorfi este de părere că o parte din vina condiției mamei sale o au medicii care ar fi operat-o doar „de formă”, artista susținând că doctorii din acea vreme nu ar fi făcut tot posibilul de a o vindeca pe mama sa.

„În perioada aceea nici nu era o spitalizare foarte modernă. Doctorii erau foarte greu de găsit, erau câțiva doctori foarte buni și se mergea pe principiul ăsta. De fapt, nu am avut banii necesari pentru operație.

Cântăreața Daniela Gyorfi a trecut prin momente cumplite, rememorând cei trei ani în care mergea zilnic în vizită la mama sa, la Spitalul Sfântul Pantelimon din București. Singură și lipsită de ajutor, fără o figură paternă în viața ei, artista a avut multe greutăți de înfruntat.

„Eram la școală, la Liceul de Arte George Enescu. Dacă mă întrebi acum cum am dat examen, nu știu să-ți răspund. Eu, cu mama, am stat 3 ani de zile la spital. 3 ani am dormit la Sfântul Pantelimon. În timpul ăsta, ajunsesem să repet în salon, eu studiam viola și înnebuneam pe toată lumea cu muzica. Dar făceam și curat în spital, spălam pacienții.”, a completat Daniela Gyorfi.