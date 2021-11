Daniela Crudu și-a pus fanii pe jar. Imaginea asta i-a impresionat pe toți

Daniela Crudu s-a retras din televiziune, dar continuă să facă valuri în mediul online! Vedeta a plecat într-o vacanță pentru a se bucura de câteva zile de relaxare, așa că nu a uitat de fanii ei și le-a dezvăluit câteva fotografii. Admiratorii ei au reacționat imediat.

Daniela Crudu se bucură de distracție alături de câțiva prieteni în Barcelona. Vedeta și-a dorit să aibă parte de o nouă vacanță, așa că nu a stat prea mult pe gânduri și și-a făcut bagajele! Bruneta își ține fanii la curent cu orice mișcare, postând imagini pe social media ori de câte ori are ocazia.

Mulți au lăudat-o pe frumoasa brunetă. Admiratorii au lăsat o mulțime de comentarii la imaginea în care Daniela Crudu apare cu un decolteu generos, ținând un pahar în mână, semn că se bucură enorm de escapada din Barcelona, unde este alături de mai mulți apropiați.

Daniela Crudu s-a bucurat de numeroase proiecte de televiziune, ajungând să fie cunoscută de foarte mulți români. Aceasta a marcat multe apariții pe micile ecrane, însă a lăsat această viață în urmă și a luat o decizie radicală. Bruneta s-a retras din atenția telespectatorilor, spre dezamăgirea fanilor săi.

Cu toate acestea, bruneta nu se plânge. Aceasta încă se bucură de foarte mult succes, așa că are parte de multe colaborări care îi rotunjesc veniturile. Vedeta face bani din contractele de imagine pe care le are, așa că nu se gândește să revină prea curând pe micile ecrane.

Totuși, chiar dacă a renunțat la televiziune, Daniela Crudu recunoaște că are parte de tot ce își dorește, așa că nu se confruntă cu anumite lipsuri.

„Am avut un shooting la Sibiu, la un brand de vodkă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie… Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc.

Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine.”, ne-a spus, în exclusivitate, aceasta.