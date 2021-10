Daniela Crudu dă vestea cea mare: ‘Vreau să fiu mamă’. Unde a mers în concediu cu iubitul secret EXCLUSIV

Fosta asistentă tv ne-a mărturisit că a ajuns la vârsta în care-și dorește un copil, chiar dacă nu este căsătorită

Daniela Crudu a mărturisit, într-un interviu recent, pentru playtech.ro, că o duce cât se poate de bine pe plan profesional, chiar dacă s-a retras de ceva timp din televiziune.

”Am avut un shooting la Sibiu, la un brand de vodkă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie… Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine”, ne-a spus aceasta.