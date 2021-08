Daniel Pavel, despre momentele care nu s-au văzut la TV. Ce a reușit să facă Zanni la Survivor România

Cel mai recent sezon din „Survivor România” s-a încheiat anunțându-și câștigătorul în persoana lui Zannidache. Numai că fanii au acuzat producătorii și au amendat decizia spunând că totul a fost regizat. Daniel Pavel, moderatorul concursului, a decis să vorbească despre acest aspect și a dat cărțile pe față.

Zannidache a fost desemnat câștigătorul marelui premiu de 50.000 de euro de la „Survivor România”. Decizia a fost aspru contestată de o parte din fani, majoritatea spunând că Elena Marin ar fi trebuit să câștige concursul.

De altfel pe tot parcursul concursului difuzat de Kanal D, relațiile dintre Zannidache și Elena Marin au fost foarte tensionate. Multe dintre lucrurile întâmplate în Republica Dominicană nu s-au văzut pe micul ecran.

Tensiunile dintre cncurenții „Survivor România” au ajuns la cote maxime, multe culminând cu acuza dure. Elena Marin, marea pierzătoare a concursului declara recent că nu îl conisderă pe Zanni prieten și nici că va mai ține legătura cu el.

„Singura noastră interacțiune a fost la acea cină organizată de Kanal D. M-am dus la el când am ajuns, era împreună cu alți colegi, ne-am îmbrățișat și mi s-a părut destul de rece. Asta a fost tot. Nu cred că vom păstra vreo legătură, dar sunt deschisă.

În momentul în care am intrat în competiție, am fost alături de el, am empatizat cu povestea lui și doream să îl ajut în anumite privințe. Cred că, dacă voi primi telefon de la el și îmi va cere ajutorul, cu siguranță i-l voi acorda fără probleme.”, a declarat Faimoasa Elena Marin.