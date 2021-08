Adevărul despre relația dintre Elena Marin și Zanni. Ce a spus Faimoasa, chiar acum

Elena Marin și Zanni de la Survivor au avut o relație destul de tensionată, pe tot parcursul competiției. Deși show-ul s-a încheiat și Zanni a ieșit câștigător, cei doi concurenți nu au rămas prieteni nici după reîntoarcerea în România. Ce spune concurenta despre Zanni, adevărul despre relația celor doi s-a aflat abia acum!

Faimoasa Elena Marin spune că, deși Zanni avea nevoie de marele premiu, din punctul ei de vedere, lucrurile nu au ieșit așa cum ea se aștepta. Cu toate acestea, este mândră de evoluția ei în competiția Survivor și declară că a luptat foarte mult pentru a rămâne în joc.

Elena Marin nu crede că va păstra legătura cu Zanni, însă este gata oricând să-i ofere ajutorul, în caz de nevoie:

„Singura noastră interacțiune a fost la acea cină organizată de Kanal D. M-am dus la el când am ajuns, era împreună cu alți colegi, ne-am îmbrățișat și mi s-a părut destul de rece. Asta a fost tot. Nu cred că vom păstra vreo legătură, dar sunt deschisă. În momentul în care am intrat în competiție, am fost alături de el, am empatizat cu povestea lui și doream să îl ajut în anumite privințe. Cred că, dacă voi primi telefon de la el și îmi va cere ajutorul, cu siguranță i-l voi acorda fără probleme.”, a declarat Faimoasa pentru Viva!.