Daniel Oancea, tatăl micuței ucise și arse de la Arad, distrus de durere. Unde vrea să își înmormânteze fiica (exclusiv)

Cazul fetiței de 4 ani din Arad, care a fost omorâtă cu sânge rece de către concubinul mamei sale, a cutremurat o Românie întreagă. Ce a declarat tatăl micuței Antonia. Bărbatul vrea să-și îngroape creștinește fiica.

Daniel Oancea, tatăl fetiței de numai 4 ani omorâtă de concubinul mamei sale, își strigă durerea pe rețelele de socializare. Suferința provocată de pierderea copilului său l-a determinat pe bărbat să vină cât mai repede în România, pentru a-și putea înmormânta fiica după orânduielile bisericești.

Daniel Oancea se confruntă, însă, cu o problemă destul de serioasă. Stabilit alături de familia sa în Olanda, tatăl micuței Antonia nu este vaccinat, iar țara unde domiciliază în prezent a intrat, de curând, în zona roșie COVID, din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus care au explodat peste noapte.

Prin urmare, tatăl biologic al fetiței ucise la Arad s-ar putea să stea în carantină pentru cel puțin 10 sau 14 zile. Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Impact, Daniel Oancea a vorbit despre cel mai cumplit moment din viața sa, moartea fiicel sale de numai patru anișori.

„Peste puțin timp voi ajunge la Viena, apoi Budapesta și sper ca cel târziu în după-amiaza zilei de joi să fiu la Arad. Dar am întâmpinat noi probleme. Nu m-am vaccinat și am aflat că risc să stau în carantină 14 zile.

Am luat legătura cu cei de la ambasada Olandei de la București, eu fiind și cetățean olandez, dar încă nu am primit un răspuns clar. Sunt în posesia unui test de tip PCR care arată că nu sunt infectat, dar am înțeles că dacă vii din așa numita zonă roșie, cum e cazul meu, nu mă scutește de carantină. Or, vă dați seama, nu pot sta în carantină! Caut disperat o soluție! E un caz aparte, așa că încerc să rezolv cum mă pricep mai bine!”, a declarat Daniel Oancea, exclusiv pentru impact.ro.