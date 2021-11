Au apărut primele imagini cu tatăl vitreg al fetiței ucise din Arad, în timp ce îi transporta trupul în geamantan

Au apărut primele imagini din ziua în care fetița de patru ani a fost ucisă de tatăl său vitreg. În imagini, bărbatul este surprins cum transporta geamantanul în care se afla corpul neînsuflețit al cele mici care, ulterior, a fost găsit pe câmp.

Imaginile înfiorătoare au fost scoase la iveală de o cameră de supraveghere. Un alt lucru șocant este faptul că fratele mai mic al fetiței ucise de tatăl vitreg îl însoțea pe bărbatul care ducea pe câmp trupul fără viață. Cel mai probabil, a asistat și la incendiere.

Acum, băiețelul de doar trei ani care a asistat la crimă este în stare de șoc, iar specialiștii spun că recuperarea acestuia va fi una extrem de grea. Criminalul a recunoscut și în fața anchetatorilor scenele teribile.

Autopsia specialiștilor a scos la iveală faptul că fetița a murit după ce a suferit o lovitură puternică la nivelul capului. Bărbatul a fost dus la audieri și le-a spus procurorilor că intenționa să se predea. În cele din urmă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru omor și profanare de cadavre.

Fetița ucisă nu a fost dată dispărută niciodată. În momentul crimei, mama acesteia era la maternitate, dând naștere celui de-al treilea copil. Atunci când s-a întors, bărbatul i-a spus că fetița este la bunici.

Ulterior, tatăl vitreg i-a spus mamei că fetița a murit accidental în apartament, însă mama nu a raportat decesul. În momentul în care mascații au descins în apartament femeia era în pat. Tatăl natural al fetiței este în stare de șoc și copleșit de durere.

„Nici eu nu mai ştiu ce să spun, sunt copleşit de durere. Nu am vorbit cu nimeni până la ora actuală, nici cu mama fetei. Nu ştiu nimic, sunt în şoc, nu ştiu ce să explic, ce să spun. Nu am sunat încă la autorităţi, pentru că nu ştiu ce să îi întreb. Am auzit aşa multe încât nici aer nu mai am”, a declarat tatăl, la un post de televiziune.