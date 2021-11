Crima din Arad a îngrozit o țară întreagă, după ce trupul neînsuflețit al unei fetițe de cinci ani a fost găsit incendiat și tranșat lângă un cimitir. După mai multe ore de audieri ale criminalului, acesta le-a povestit oamenilor legii tot ce s-a întâmplat în acea zi fatidică.

Uciderea Antoniei, recunoscută de tatăl criminal în fața polițiștilor

Florin Beniamin Crişan a explicat în declarația în care și-a recunoscut crima tot ce s-a întâmplat în ziua în care acesta și-a ucis și incendiat cu sânge rece fetița vitregă. Vă reaminim că, în cursul zilei de sâmbătă, trupul unei fetițe a fost găsit de un bărbat care își plimba câinele, în zona câmpului din Bujac, Arad. Acesta a alertat autoritățile, iar din acel moment, oamenii legii au muncit încontinuu pentru a identifica cadavrul ars parțial, dar și pe vinovații pentru această crimă teribilă.

După ce Poliția a realizat portretul robot al Antoniei, imaginea a fost publicată în spațiul public, iar o apropiată a familiei a recunoscut chipul Antoniei și s-a prezentat la secția de Poliție, acolo unde a oferit informații de mare ajutor oamenilor legii.

În cursul dimineții de ieri, Florin Beniamin Crişan, principalul suspect al crimei, a fost săltat de polițiști din apartamentul tragediei, fiind audiat pe parcusul întregii zile. Deși la început a negat orice acuzație i s-a adus, ulterior, acesta și-a recunoscut fapta și a descris pas cu pas evenimentele din momentul crimei până la cel în care a incendiat copila, în speranța că nimeni nu îi va da de urmă.

Tânărul criminal, epuizat din cauza treburilor casnice

“De dimineaţă, fiul meu vitreg în vârstă de 3 ani, cât şi fiica mea vitregă, Antonia, erau extrem de agitaţi datorită lipsei mamei, cât şi a neîndemânării mele de a mă ocupa de ei, respectiv administrarea hranei, toaletă, îmbrăcare, curăţenie în casă ştiind că urmează să vină soţia cu nou-născutul acasă, cât şi grija cumpărăturilor şi pregătirilor pentru noul membru al familiei. Am fost copleşti de toate aceste probleme, am clacat, am avut o stare de nervozitate fantastică, am fumat două pachete de ţigări, iar la un moment dat, în jurul orei 13.00 – 14.00, Antonia a devenit extrem de agitată, a început să sară pe mine, să mă tragă, fără să reuşesc să o potolesc. În acel moment, nu-mi explic de ce, am lovit-o de două ori cu palma în zona cefei şi s-a lovit puternic de perete, căzând inconştientă la sol şi lovindu-se din nou de pardoseala de gresie, rămânând inertă. M-am panicat, i-am aplicat nişte palme cu intenţia de a o trezi (…) am încercat cu palmele să creez presiune pe piept concomitent încercând să-i suflu pe gură aer. Am efectuat timp de 5-6 minute aceste manevre, dându-mi seama că a murit”, a declarat criminalul, potrivit Antena3.

“Am luat hotărârea să scap de cadavru”

„Mi-am clătit capul cu apă rece, am consumat două pahare de apă rece şi am luat decizia de a scăpa de cadavru, fără să mă gândesc mai departe. În toată această perioadă, fiul meu vitreg se afla în apropiere, dar nu a realizat ce s-a întâmplat cu sora sa. M-am întrebat ce o să îi spun oare concubinei şi am luat hotărârea pe moment să scap de cadavru. Am luat hotărârea de a o înveli într-un cearşaf ce se afla pe canapeaua din dormitorul mic, am luat de pe dulapul din dormitorul mare o valiză tip troler, din plastic, apreciind că ar putea încăpea în el cadavrul, ţinând cont că greutatea ei era în jur de 14 kilograme. Cunoscând faptul că soţia mea avea acetonă pentru îndepărtarea lacului de pe unghii am căutat în dormitor, unde ştiam că ţine ceva recipiente şi am găsit 2 recipiente din sticlă transparentă, pline cu acetonă. L-am luat pe băiat de mânuţă, am luat trolerul, am ieşit din apartament, am apelat la taxi şi am solicitat o maşină (…) L-am urcat pe băiat pe bancheta din spate, am urcat trolerul pe banchetă, am urcat şi eu”, a mai declarat Florin Beniamin Crişan.

Criminalul a vrut să anunțe dispariția fetiței după incendierea cadavrului