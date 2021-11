Prin ce chin trecuse Antonia, fetița ucisă la Arad, cu câteva luni înainte de crimă. Tatăl biologic rupe tăcerea

Noi informații în cazul Antoniei, fetița ucisă în județul Arad. Mama fetiței era într-o relație cu un alt bărbat, altul decât tatăl biologic al fetiței ucise cu bestialitate. Tatăl biologic, Daniel Oancea, se află în Olanda, la muncă, și conform celor mărturisite de acesta, a aflat din presă despre tragicul final al fetiței. Cei doi erau despărțiți încă de anul trecut, din septembrie.

Noi informații în drama fetiței de 6 anișori ucisă cu bestialitate și găsită vineri, 26 octombrie. Criminalul era tatăl vitreg al fetiței, iar cel biologic se află în Olanda. Conform declarațiilor lui Daniel Oancea, ar fi existat probleme cu copii încă de anul trecut. În declarațiile date celor de la Antena 3, tatăl biologic spune că micuții ar fi fost arși cu mâncare, în noiembrie anul trecut, pe când se aflau în Paris.

„Am avut o problemă cu ea anul trecut. A ars copiii și… Când a fost cu acest domn în Paris. Fata a stat 12 zile în spital în Paris. Anul trecut când ne-am despărțit, ea a cunoscut un baiat. A venit, a luat-o din România și a plecat cu copiii și după trei luni de zile am aprobat ca să poată să plece cu copiii din țară ca să se ducă la noua ei iubire.

Și a plecat in septembrie și în noiembrie m-a sunat că s-au accidentat fata cu baiatul, că s-au ars, mâncarea cu cartofi a căzut peste ei, iar eu am plecat din Olanda în Paris și mi-am luat copilul acasă, apoi m-am dus și am luat-o și pe ea, pe fată, din spital.”, a povestit Daniel Oancea la Antena 3.