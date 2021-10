Numele real al Andrei Gogan. Cătălin Măruță a fost uimit să audă că are 3 prenume, niciunul nu e Andra

„În ultimii ani, am ajuns de trei sau de patru ori în Statele Unite, iar asta nu e puţin lucru. Îmi şi plac călătoriile, dar în decursul acestora am deseori şi ocazia de a mă documenta, de a vedea cum funcţionează şi alţii reţelele sociale.

Plus că fac şi treabă, adică filmuleţe video de documentare pentru canalele mele de tik tok sau de youtube. Dar, mai ales în Statele Unite, am avut ocazia să-l întâlnesc pe idolul, Selena Gomez. Ca oricare alt om, am şi eu un idol, iar acesta e Selena, care e mai mare decât mine cu vreo cinci ani.

Dacă vă spun că am reuşit în cinci secunde să fac o fotografie cu ea şi că am fost mai apoi încântată ziua întreagă, ce mai spuneţi? Asta-s eu! Apoi, mulţi bani cheltuiesc pe aparatura video necesară documentării.

E scumpă, să ştiţi, dar nu poţi altfel dacă vrei să te menţii la cotele cele mai înalte. Abia mai apoi vin hainele şi încălţămintea, fiind totuși o fată care încearcă să ţină pasul cu moda!”, ne-a spus, în exclusivitate, Andra Gogan.