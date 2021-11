Dani Oțil, petrecere pe manele alături de Gabriela Prisăcariu. Cum s-au distrat

Dani Oțil a petrecut în acest weekend alături de soția sa și chiar dacă nu este un împătimit al al manelelor, acesta nu este scutit de petrecerile acestui gen muzical.

Gabriela Prisăcariu a postat imagini de la petrecere pe contul de Instagram. Aceasta s-a distrat pe cinste alături de prieteni și a încercat să îl introducă și pe soțul ei în atmosferă, însă nu prea a avut succes.

Cu toate acestea, distracția pe manele pare să fi fost o ieșire perfectă din rutina de proaspeți părinți pentru Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil. Soția prezentatorului i-a fredonat soțului ei și câteva versuri, semn că se simțea minunat.

Încă de pe drum, Gabriela Priăscariu își anunțase urmăritorii de pe Instagram că urmează o seară specială, de care nu au mai avut parte de ceva timp, iar tânăra mămică s-a pus la patru ace pentru această ieșire.

„Sâmbătă seara și noi am ieșit în oraș. Nici nu știu cum să mă comport. De când nu am mai ieșit la ora asta din casă, sâmbăta?! (…) M-am îmbrăcat frumos”, a spus Gabriela Prisăcariu, pe InstaStory, în timp ce se află alături de Dani Oțil, în drum spre petrecere.

Gabriela Prisăcariu și-a găsit parteneră de karaoke, una la fel de entuziasmată de versurile melodiei, nimeni alta decât Ramona Olaru, care a acompaniat-o fără să stea pe gânduri pe soția lui Dani Oțil.

În ediția de azi a emisiunii, Dani Oțil a mărturisit că a avut parte de un weekend liniștit însă.

De altfel, Dani Oțil povestește adesea din expriența sa de tătic, iar recent el a spus ce are de gând să facă cu alocația micuțului Luca Tiago.

”Tati, abia aștept să-ți beau alocația. Mă găsiți la cârciumă în Corbeanca. A fost visul meu. Mă uitam la știri că aștia beau alocațiile copiilor. Eu de ce să nu? Patruzeci și unu de ani am așteptat să-ți beau alocația”, a declarat Dani Oțil, în direct, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Tot Dani Oțil a mai vorbit și despre motivul pentru care a decis să devină tată, dar și despre replicile pe care le folosește atunci când dorește să evite vreo întâlnire.

”Eu nu am facut un copil pentru ca mi-am dorit. Și nici soția mea. Ci pentru ca tot am auzit prin vacanțe: ei, faceți și voi un copil… Mă acuzau că: fă și tu un copil, să vezi. Am făcut și acum pun si eu presiune pe ceilalți.”

”Vine în viata oricărui bărbat când trebuie să anuleze lucruri. Am acum tot felul de din astea: mi-a luat unul locul de parcare, mi-a pornit alarma de incendiu.”