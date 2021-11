Cum îl umilea Mihaela Rădulescu pe Dani Oțil. Vedeta de la Neatza, replică vulgară când a povestit

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au avut o poveste de iubire interzisă. Cei doi și-au găsit jumătatea după o poveste de dragoste criticată de mulți. Cum îl umilea prezentatoare de televiziune pe celebrul moderator de la Antena?

Dani Oțil a fost invitat la podcast-ul lui Speak unde a făcut dezvăluiri despre relația controversată și mult discutată alături de Mihaela Rădulescu. Vedeta de la Antena 1 a spus că are de gând să o invite la nuntă pe fosta iubită.

Fanii matinalului știu că el și actuala soție au făcut ceremonia religioasă, cununia civilă și o mică petrecere, dar își doresc ceva mai mare pentru viitor. Cel din urmă a vorbit despre relația pe care a avut-o cu fostul jurat de la ‘Românii au talent’ și a făcut un anunț neașteptat.

Cei doi prezentatori de televiziune au format un cuplu în urmă cu mai bine de 10 ani, dar soarta se pare că îi găsește acum separați și fericiți lângă alți parteneri. Cu toate că povestea lor de dragoste s-a încheiat, ei au rămas prieteni. Dani Oțil a susținut că are în gând să o invite pe fosta parteneră la nunta sa cu Gabriela Prisăcariu. Fanii au fost surprinși să afle acest lucru.

„Mihaela a fost pentru mine un mare boost de imagine, pentru că eram un mucos de 28 de ani care făcea dragoste cu o femeie mai bătrână. Ea îmi zicea tot timpul: Dani, eu sunt atât de bătrână încât trebuie să-ți căutăm o nevastă. Dar noi eram împreună, în vacanță. Am uitat să o chem la nuntă.

Are plicul pregătit. Am vorbit tot. I-am promis că… eu am făcut o nuntă de 30 de persoane. O să o chem când fac nunta aia mai mare. E singura mea șansă să câștig bani de la PRO TV. Să vină să bea și să mănânce, apoi să lase la plic”, a spus simpaticul prezentator de la „Neatza cu Răzva și Dani”.