Dani Oțil l-a dat de gol pe Răzvan Simion la Neatza. Ce știe să facă matinalul și nimeni nu avea habar

După un moment muzical, în care mai multe doamne prezente în platou au spus ce își doresc ele de la un bărbat, Dani Oțil a ținut să îl dea exemplu pe colegul și prietenul său, Răzvan, căruia i-a enumerat câteva dintre ”calități”.

Dani Oțil a dezvăluit câteva dintre calitățile secrete ale prietenului său, Răzvan, calități, de altfel, apreciate de orice doamnă și domnișoară. Dialogul dintre cei doi a fost unul de-a dreptul savuros.

Răzvan și Dani nu sunt doar colegi de platou, ci și foarte buni prieteni, încă din copilărie. De altfel, într-o ediție trecută a emisiunii, Răzvan a ținut să-i amintească prietenului său de momentul în care, după o experiență nereușită la scăldat, el a fost nevoit să îl ”oblojească” ca o adevărată mămă. Însă Dani a dorit să completeze tabloul cu un alt moment de referință pentru el, care s-a petrecut la vârsta de 16 ani, mai exact, despre prima dată când a ajuns cu o fată într-o cameră de hotel.

Ca o dovadă că ”destinul” îi ține, cumva ”legați” pe cei doi, Dani Oțil a mai amintit într-o ediție recentă că a ajuns să îl întâlnească pe colegul său, în mod inopinat, chiar și prin țări străine. S-a întâmplat atunci când Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, soția sa, au mers în Italia ca să sărbătorească trei ani de relație. Fără să știe, Răzvan și Dani acolo aveau să se întâlnească și acolo.

”-In Italia, m-am intalnit cu Razvan, era la o terasa, a avut masa lângă bucătar. Era și Răzvan însoțit. M-am dus de rușine să îl salut. Asa se plimbă prin Milano (n.red. elegant), nu ca noi, in colanti de gravidă, trași peste burta.

-Eu cred ca nici pe lumea cealaltă nu ma lasi în pace.

-Am fost sa vedem Domul, ca nici pana la 40 de ani nu l-am vazut, si m-am rugat sa nu ma mai intalnesc cu el, dar in cinci minute a fost si el acolo. Eu nu stiu sa ma imbrac in vacanta in Italia. Ne-am intors pana la urma impreună in avion”, a fost dialogul dintre Dani și Răzvan, într-o ediție trecută a emisiunii Neatza.