Ce au început femeile să facă și ele. Dani Oțil a aflat tot adevărul de la soția lui, Gabriela

La meciurile Euro 2020 se uită și femeile, nu doar bărbații și chiar obișnuiesc să parieze. Dani Oțil a spus în ediția de azi a emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani” că are cunoștință despre cazuri în care și femeile pun bani la pariuri sportive, nu doar bărbații.

Ce au început femeile să facă și ele

”Anul trecut a venit sotia din dotare, care, pe atunci, nu era sotia mea, si a zis ca are un pont pentru meciurile din dotare și le-a dat celor de la restaurant, evident ca nu a iesit nimic. Am intrebat-o de unde are ea pontul și mi-a zis ca de la o fata care face haine. Ca sa vedeți, și femeile au facut o pasiune pentru pariuri”, a spus Dani Oțil în ediția de azi a emisiunii.

Dani Oțil, un soț grijuliu

Amintim că Dani Oțil s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Gabriela Prisăcariu, la data de 15 mai 2021. Cei doi se pregătesc să devină părinții unui băiețel în aproximativ două luni. Cei doi se pregătesc intens de venirea pe lume a fiului lor. De altfel, prezentatorul matinalului spunea, recent, că a avut un șoc atunci când a mers să cumpere un păruț, părându-i-se extrem de scump ca preț.

”Ai vazut cat e un pat de copil? E cat un Matiz. Am fost intr-un magazin sa luam un pat de copil. Cand am aflat cat costa, am zis ca e bine, pana la 16 ani nu il mai schimb. Dar doamna de acolo mi-a zis că salteaua trebuie schimbata de cateva ori. Si am plecat imediat… Un pat e cat un Matiz, mai bine imi luam un Matiz cand eram mai tanar. Ati vazut ca anumite influencerite au cate 3 paturi de copii pentru un singur copil. Sunt pe Olx acum, nu zic mai multe. Noua ne place sa dam si bani”, a zis azi Dani Oțil, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Dani Oțil este însă și un soț extrem de grijuliu și preocupat de momentul în care o să se nască primul său copil. Cum soția lui a întâmpinat mici neplăceri în timpul sarcinii, Dani Oțil a avut grijă ca soția sa să se bucure de tot confortul. Cu toate că mai are două luni până să nască, fotomodelul a mai întâmpinat și ceva probleme cu spatele, spunând că soțul ei s-a dovedit a fi un real sprijin pentru aceasta.