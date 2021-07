Dani Oțil a șocat la Neatza: ‘Filme pentru adulți la noi în emisiune’. Ramona Olaru le-a închis gura tuturor

Dani Oțil a avut niște replici incredibile azi la Neatza cu Răzvan și Dani. Între el și colega sa de platou, Ramona, s-a iscat un dialog inedit.

Se pare că lui Dani îi este tot mai greu să se trezească de dimineață, iar asta a spus-o într-un mod total neașteptat. Ramona Olaru a completat informațiile într-un mod inedit.

”Dani: In trei lucrurile sa nu aveti incredere, in filmele de comedie romantice, in filmele pentru adulti, si in Neatza, cum ca suntem ferciti ca ne trezim dimineata. Dacă va plac comediile romantice si filmele pentru adulti, vizionați Neatza.

Ramona Olaru: Eu pot sa joc in filmele alea pentru ca eu inca arat de 25 de ani.”, a fost dialogul dintre cei doi.