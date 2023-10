Dani Oțil a avut curajul să recunoască asta despre Horia Brenciu. Puține vedete ar fi spus: ”Nu aveam încălțăminte, îmi era rușine”

Cuplul Răzvan Simion și Dani Oțil este considerat unul din cele mai iubite cupluri de pe micul ecran, dar până să ajungă la acest statut, aveau să treacă prin multe în copilărie și tinerețe. Recent, Dani Oțil a avut curajul să recunoască asta despre Horia Brenciu. Citește mai departe și vezi despre ce este vorba.

Puține au fost, de-a lungul anilor, momentele în care îndrăgitul matinal Dani Oțil a vorbit cu sinceritate despre trecutul său, de pe vremea când era un copil sărac la Reșița.

Invitat recent într-un podcast, ”iTHINK cu IUSTI FUDULU”, Dani Oțil a povestit lucruri despre copilăria sa, despre tatăl său, profesor de limba română și rusă, despre mersul la munca câmpului, dar și despre visurile sale de copil, unele împlinite altele nu.

”Eu mereu am fost atras de televiziune. Eu mi-am dorit să prezint, cum mi-am dorit să fiu profesor. Am fost bun la câteva materii exacte, mate-fizică. Mi-a plăcut să le explic celor din jurul eu ce eu deja am prins, nu pot să dau nume.

Am avut o profesoară și nu eram cel mai bun din clasă, mă punea să explic anumite lucruri după ore și ea ni le preda peste o săptămână și nu am spus nimănui niciodată. În facultate am fost invitat să predau într-o școală de vară.

Eu la țară stăteam și ascultam ore în șir radioul. Apoi, am primit o șansă uriașă, a venit la noi în liceu un băiat de la radio Orășița care era un fel de radio, o ramură a radioului public și căuta tineri pentru un post de radio. Și destul de repede am ajuns la radio.”, povestește Dani Oțil.