Diferența de vârstă dintre Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Prezentatorul a împlinit astăzi 43 de ani

Cele două vedete formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Par de nedespărțit, îndrăgostiți ca în prima zi, însă puțini știu care este, de fapt, diferența de vârstă dintre Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Pe 24 august 2023, prezentatorul matinalului de la Antena 1 a împlinit 43 de ani.

A fost o vară de neuitat pentru Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cei doi s-au căsătorit religios, la aproape doi ani de la cununia civilă, unindu-și destinele și în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost organizat cu mare grijă, fiecare detaliu, ales în așa fel încât să fie o experiență spectaculoasă atât pentru mire și mireasă, cât și pentru invitați.

După superbul eveniment, a urmat prima lună de miere, o vacanță în familie pe litoralul românesc, în care au mers împreună cu fiul lor, Luca Tiago. A venit apoi rândul adulților să se bucure de o escapadă romantică, în Grecia.

„Deci pe vremuri când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi.

Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a spus Gabriela Oțil pe rețelele de socializare.