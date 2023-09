Fiul lui Dani Oțil a împlinit doi ani. Mesajul savuros pe care prezentatorul TV i l-a transmis soției sale Gabriela: ”Vai de capul meu!”

Bucurie mare în familia lui Dani Oțil! Celebrul prezentator își sărbătorește astăzi fiul, care împlinește doi ani. Vedeta a transmis un mesaj savuros cu această ocazie, în care nu s-a putut abține de la a face haz de necaz. Ce spune Dani Oțil despre viața de familie.

Dani Oțil este un tătic fericit, care astăzi își sărbătorește fiul. Tiago a crescut și împlinește doi ani de când a venit pe lume și le-a schimbat complet viața părinților săi.

Cu ocazia acestui eveniment important, celebrul prezentator TV a publicat două imagini extrem de emoționante cu fiul său la doar câteva zile de la naștere. Acestea au fost însoțite și de un mesaj pe măsură, dar plin de umor.

Dani Oțil este surprins de faptul că anii au trecut atât de repede și micul Tiago a crescut. Viața de părinte îl prinde perfect pe îndrăgitul prezentator, dar șe întreabă cât de greu îi este soției sale cu două Fecioare în casă.

Zodia Fecioară este recunoscută pentru faptul că este fixistă și, uneori, mult prea orgolioasă, ceea ce îi pune în dificultate pe cei din jur.

Dani și Gabriela Oțil trăiesc o frumoasă poveste de iubire și au o familie minunată. Micuțul lor le face zilele mai frumoase și le-a schimbat complet viața de când a venit pe lume.

Micuțul Tiago primește toată atenția și dragostea necondiționată a părinților lui, Dani și Gabriela, care se asigură că nu îi lipsește nimic. Este Universul lor, dar și-ar mai dori un copil.

Recent, Gabriela Prisăcariu a discutat despre posibilitatea de a extinde familia și de a-i oferi lui Tiago un frățior sau o surioară. Ea a dezvăluit că își dorește să aibă doi copii, mai ales pentru că ea a fost singură la părinți și i-a fost destul de greu, dar momentan așteaptă să crească fiul ei înainte de a lua o decizie în acest sens.

„Momentan nu ne gândim să mărim familia! Întotdeauna am spus că o să am doi copii pentru că eu sunt singură la părinți și mi-am dorit să am un frate.

Văd cât de greu este și atunci ne mai gândim puțin. Am zis că în momentul în care voi dormi o noapte întreagă, atunci ne vom gândi și la al doilea copil”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru Playtech.ro.