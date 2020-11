Dana Budeanu le desființează pe Andra și Loredana. E halucinant ce a observat

Dana Budeanu a răbufnit din nou în rubrica sa de pe YouTube, și anume, Verdict. De data aceasta în vizor sunt luate artistele Andra și Loredana Groza.

Dana Budeanu le desființează pe Andra și Loredana

Ce a ”supărat”-o pe Dana Budeanu? Filtrele pe care le utilizează aceste artiste la poze, spune ea, care le face să nu arate într-un mod… natural.

”Sunt vreo două poze cu Andra, când au început Românii au Talent, cred, și are ea o poză cumva într-o parte, fără nas, nu are nas, este complet modificată. Există aceste aplicații pe care le folosesc starletele în poze, care pur și simplu le modifică fața. Este un subiect foarte important pentru că este o situație, care a depășit orice limită, și de ce le pun pe ele, pentru că ele sunt niște vedete imense în România, care își merită acest statut. Eu nu am o explicație cum ele au ajuns la acestă situație. Așadar, este poză cu Andra de la Românii au Talent într-o parte, cred că are o fundă în cap și nu are nas, și o poze cu Loredana, sunt ultimele, tot așa, cumva, nu are gură, nu nimic, Vreau să trag un semnal de alarmă, este foarte important ce am de spus acum. Așadar, aceste filtre pe care le folosiți sunt niște cretinisme. Aceasta nu este o realitate, este un fake pe care l-ați acceptat și eu nu îl înțeleg la Andra și la Loredana. Ce nevoie aveți voi de ele, sunt foarte fake, sunteți oribile în acele poze.

”Pentru mine sunteți monștri!”

Ce nevoie ai tu, Andra, care ești o fată care ai zeci de milioane de oameni care te urmăresc? Pentru ce faceți asta, de ce vindeți acest fake oamenilor, Uitați-vă la voi, chiar dacă vi se pare că sunteți acest desen animat perfect, pentru mine sunteți monștri. De ce? Pentru că eu vă cunosc foarte bine. Tu, Andra, ești o vedetă care se trezește de dimineață și ne zice bună dimineața, așa, fără make-up, și râde cu gura până la urechi, și este foarte drăguț. Pentru ce să ai nevoie să postezi o poză fără nas? Cu ochii depărtați! Ceea ce se face cu filtrele astea este o monstruozitate. Nu ești tu! Pentru ce nu ești tu? Unde se întâmplă această spălare pe creier, acest sentment complet de nesiguranță care vă duce pe acest tobogan al filtrelor și al schimbării fizionomiei voastre. Eu nu înțeleg cine vă poate convinge să apăreți în acest hal. De ce? Oricine vă spune că sunteți ok în pozele alea e fake. Nu aveți nevoie. Loredana este Dumnezeu în această țară, pentru ce să ai acel cap care nu este al tău? Nu ai nevoie, te știu în realitate, de ce vă ascundeți în spatele acestor filtre voi care aveți milioane de fani sinceri?”, a spus Dana Budeanu în videoclipul ei.