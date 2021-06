Dana Budeanu, în scandal cu Raed Arafat. Ce mesaj i-a transmis după ce a acuzat-o de fake news VIDEO

Dana Budeanu a reacționat și i-a dat replica lui Raed Arafat, după ce secretarul de stat s-a declarat deranjat de ”divele de la televizor care critică vaccinarea şi restricţiile din pandemie”.

Dana Budeanu a fost întrebată și de ce este în război cu Raed Arafat, după cum scrie presa, iar aceasta a spus: ”Un cetăţean normal din ţara asta este în război cu Raed Arafat, şeful la pandemie. O prosteală, eu ştiu ce l-a deranjat…”, a spus Dana Budeanu.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, este de părere că dorința oamenilor de a se vaccina a scăzut și din cauza ”unor dive”, care răspândesc opinii false la televizor.

Astfel, Raed Arafat a făcut referire în special la creatoarea de modă Dana Budeanu, despre care a spus că ”se pretinde un expert”, iar acest lucru reprezintă o problemă.

„Eu am evitat să numesc, dar când apare una ca doamna Budeanu, care toată ziua am fost în gura ei cu toții, comentând vaccinarea, măsurile, tot, într-un limbaj pe care nu pot să-l descriu. Da, este dreptul acestei persoane să-și spună opinia. Cu toții avem acest drept să ne spunem părerea. Dar când această părere este exprimată de o persoană care se pretinde un expert și mulți oameni o cred devine o problemă. Și această persoană când este promovată – și nu numai ea – și vine cu păreri care nu sunt medical fundamentate înseamnă că avem o problemă ”, a spus Raed Arafat.

Acesta a continuat:

„Noi am fost de dimineața până seara spus că ce se întâmplă nu este OK, vaccinarea nu e OK, aia nu e OK, aia nu e OK – și asta totul transmis indiferent ce mesaje s-au dat de la comitetul de vaccinare, de peste tot. De multe ori am văzut predominând mai mult partea cealaltă, și promovată, și arătată, de social media nici nu mai vorbim. Aceste persoane trebuie să spună pe ce se bazează când vorbesc. Oamenii simpli le cred și uneori le cred mai mult decât ne cred pe noi, pentru că folosesc un limbaj pe care poate noi nu vrem să îl folosim, folosesc o chestie care arată că e superioară persoana care critică, zeflemește, înjură”, a mai arătat șeful DSU.