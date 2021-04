Dana Budeanu a început să plângă în direct la TV. Momentul e tulburător, nu s-a mai putut abține VIDEO

Dana Budeanu a izbucnit în plâns din cauza unui moment extrem de sensibil.Imaginile au tulburat-o atât de tare pe vedetă, încât nu s-a mai abținut și a început să plângă în hohote. Imediat, Dana Budeanu a avut o reacție nervoasă la adresa situației, acuzând autoritățile și fețele bisericești din România.

Dana Budeanu a izbucnit în plâns

Dana Budeanu a început să plângă în direct, atunci când a văzut imaginile în care o tânără era sfâșiată de durere în curtea unui spital, în timp ce sub privirile ei, mama sa care decedase de covid-19 era băgată în saci negri și pusă în coșciugul sicilat ulterior.

La vederea imaginilor, Dana Budeanu nu s-a putut abține și a izbucnit în plâns. Ea a avut o reacție furioasă la adresa Bisericii și a Patriarhului Daniel, pe care i-a acuzat că au abandonat credincioșii români în perioada pandemiei.

Ea a mai vorbit anterior despre regulile pe care oamenii trebuie să le respecte privind înmormântările în timpul pandemiei de covid-19, spunând că totul este „o mascaradă”.

„Stiti ce se intampla? Oamenii in cele mai grele perioade ale vietii s-au strans la biserica. Asa suntem noi, maide cacat decat progresistii, mai handicapati. Nici in razboi nu se intra in biserica oricum, exista o limita. Pe oameni daca ii chema preotul la biserica, oamenii se duc. Unde au fost preotii si unde a fost biserica anul asta? Noi suntem asa pentru ca biserica si preotii ne-au abandonat. Pentru ca siungurul refugiu al oamenilor simpli este biserica. Iar ei ne explica ca sa ne vaccinam? Lasa-ma, ba, ca se vaccineaza cine vrea. Pe mine nu ma intereseaza ca Patriarhul isi face poze cu presedintele. Pe mine ma intereseaza oamenii care urla in curtile spitalelor. Sa pui tu mana pe mama mea, sa te porti asa, sa imi arunci mama? Pai ii taiam pe toti. Si unde sunt preotii? Unde sunt azi, de ce nu erau in curtile spitalelor? Au asteptat ordin de la Vlad Voiculescu? Au stat la mana lui preotii, patriarhul, asta a ajuns biserica? Sta la mana uneia secratar de stat, imputernicita de nu stiu cine dracu? Sunt oameni care urla in curti langa morti. 100.000 de oameni, familiile celor morti au permis asta, d-aia suntem aici”, a spus ea, invitată la RomâniaTv. BOMBĂ! Ce face Diana Șoșoacă noaptea, fără nicio jenă. Acuzații grave în direct la TV

Dana Budeanu, reacție nervoasă la adresa Bisericii

Vedeta a explicat că totul se întâmplă pentru că oamenii au acceptat să respecte regulile recomandate privind înmormântările. Cei care au decedat din cauza covid-19 trebuie înmormântați cu sicriul sigilat, iar la slujbă nu au voie să participe mai mult de 16 oameni. La înmormântarea artistei Gabi Luncă, patru oameni îmbrăcați în combinezoane de protecție au fost cei care au coborât sicriul în groapă.

Dana Budeanu a avut o reacție nervoasă la adresa Bisericii, explicând că „așa arată sfârșitul lumii”, referindu-se la imaginile cu tânăra plângând.

„Nu exista nicio lege pentru asta, asta am facut noi, pentru ca nu am deschis gura, am acceptat aceasta umilinta. Asta meritam, pentru ca am tacut, nu am facut nimic, nu respectam nimic. Preeasfintia sa sa le dea permis politistilor sa intre peste noi in biserici? Pentru ce a fost Patriarhul la Cotroceni? I-a spus preşedintelui ca oamenii sunt aruncati in groapa? Suntem toti aliniati, cu preotii, cu Patriarhul, la mana unei rase in cap? Cine accepta sa traiasca asa, asa o sa moara. Nu exista asa ceva, 75% din globul pamantesc traieste normal, noi suntem in aia 25%, o tara de c***t. Pentru ca in tarile alea nu isi permite nimeni sa faca asa ceva”, a spus ea.

Criticul vestimentar a făcut un apel la oameni ca să iasă în stradă. Ea spune că vaccinul nu reprezintă o soluție pentru încheierea pandemiei, decât dacă se face o imunizare în masă.