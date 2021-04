Dana Budeanu spune adevărul ei despre protestatari. De ce ar fi ieșit, de fapt: ”Foamea e mai mare decât frica”

Dana Budeanu, designer vestientar, a adus în discuție protestele din ultimele zile din România, dar și nemulțumirile în ce privește restricțiile pentru combaterea pandemiei.

Aceasta consideră că românii au ieșit în stradă să protesteze deoarece nu mai au bani de mâncare, din cauza Guvernului care nu a susținut vreun sector economic din cele afectate de pandemia de coronavirus, în ultimul an.

De cealaltă parte, artista Rona Hartner, care este cu ochii pe ce se întâmplă în România, din Franța, a spus că guvernul lor i-a ajutat pe artiști în vreme de pandemie, dar și pe proprietarii de restaurant, oferindu-le lunar până la 10.000 de euro, în funcţie de dimensiunea afacerii.

” (…) Spre exemplu, artiştii din Franţa au primit un sprijin financiar din partea statului. Eu, spre exemplu, am avut concerte online şi fiindcă am apelat doar la muzica mea, fără cover-uri, am primit nişte bani. Nu mulţi, dar am primit! La Bucureşti nu se întâmplă asta. Pepe, spre exemplu, îl văd că se chinuie pe nimic. Iar asta îţi lasă un gust amar!”, a spus Rona Hartner, care a explicat ce se întâmplă în Franța și cu cei care activează în industria ospitalității.

“Industria ospitalităţii la noi e grav afectată. Cred că se va pierde arta de a trăi, de altădată, de a savura viaţa şi mâncarea aşa, cum eram obişnuiţi până acum doi ani. Dar nenorocirea care se adaugă constă în lipsa banilor. Dacă te loveşte o asemenea pandemie, eşti obligat să-ţi închizi afacerea, iar statul ridică din umeri, atunci îi înţeleg pe cei ce ies în pieţe, la proteste!”, ne-a mai declarat în exclusivitate actriţa remarcată în “Gadjo dilo”, dar şi în “Sexy Harem Ada-Kaleh”.