Dan Petrescu, atac subtil la adresa lui Marius Șumudică. Ce a spus după eliminarea lui CFR Cluj din Liga Campionilor

Dan Petrescu, atac subtil la adresa lui Marius Șumudică. CFR Cluj a fost eliminată din Liga Campionilor în turul 3 preliminar de elvețienii de la Young Boys Berna. Echipa din Gruia va juca în play-off-ul Europa League cu sârbii de la Steaua Roșie Belgrad. Dan Petrescu, cel care a câștigat 3 titluri cu clujenii, a criticat rezultatul obținut de aceștia cu Șumudică pe banca tehnică, dar și scuzele aduse de actualul tehnician al campioanei.

Dan Petrescu, atac subtil la adresa lui Marius Șumudică. Cei doi antrenori erau prieteni, cândva. Mai mult, Dan Petrescu a recunoscut că a plecat de la CFR Cluj la Kayserispor, în decembrie 2020, după ce a stat de vorbă cu Șumudică. Dar lucrurile s-au schimbat. Între timp, Petrescu e liber de contract de 5 luni, în vreme ce Marius Șumudică a ocupat fostul loc al „Bursucului” pe banca tehnică a campioanei.

După ce s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Borac Banja Luka, în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, Șumudică l-a „înțepat” pe Dan Petrescu.

Dan Petrescu n-a avut mult de așteptat pentru a-i „întoarce” favoarea lui Marius Șumudică. Eliminarea din Liga Campionilor după o dublă în care clujenii au fost net inferiori celor de la Young Boys Berna, a devenit momentul oportun.

Am întâlnit o echipă net superioară, mai bună decât noi, trebuie să privim lucrurile în realitate și să spunem adevărul. Este o echipă care ne-a pus sub presiune tot timpul, atât la Cluj, cât și aici, de aceea am preferat să joc cu 3 fundași centrali. Știam forța lor de atac, au jucători de viteză, care 1 contra 1 rezolvă situația, și am vrut să merg la jocul retur cât mai mult la 0-0, apoi să-i surprindem”, declara Marius Șumudică după partida pierdută cu 1-3 la Berna, dar într-o manieră mai categorică decât o arată scorul.