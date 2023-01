Dan Negru, salvat de soție în India. E cumplit ce a păţit prezentatorul. Sfatul de aur primit de la Iulia Vântur şi Salman Khan EXCLUSIV

Dan Negru salvat de soție în India! Dan Negru a lăsat totul în urmă, de Revelion, și a plecat, departe, tocmai în India, la New Delhi, într-o vacanță de opt zile. La revenirea în țară, prezentatorul concursului de cultură generală „Jocul cuvintelor” ( Kanal D) ne-a povestit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, despre acest loc al contrastelor. Aici, celebrul moderator a trecut și prin numeroase peripeții și curiozitatea avea să-l coste scump. Soția Codruța a fost cea care l-a salvat, după ce Dan a poftit la mâncarea lor tradițională, atât de picantă.

Playtech Știri: Ai revenit în țară, după o adevărată aventură, de 8 zile, în India. Mulți se întreabă de ce ai ales tocmai această destinație, chiar de Revelion? Cu ce gânduri te-ai dus și cu impresii te-ai întors?

Am dormit în noaptea de 31-1, fără niciun pocnet de artificii, și a doua zi, pe 1, a fost o zi normală. Prima dată după un sfert de secol nu am mai avut în urechi zgomotul Revelionului.

Dan Negru: După un sfert de secol de Revelioane la tv, am căutat un loc unde nu se sărbătorește Revelionul și cum indienii sunt majoritari hinduși, tradiția lor face ca Revelionul să nu fie pe 31 decembrie.

Ești foarte credincios, de Crăciun ai fost în Israel. Ce părere ai însă despre celebrul guru indian Sadhguru, care a creat o adevărată isterie și în rândul vedetelor, după vizita lui în România? Este un bun psiholog, îndrumător în viață? Cum e perceput și ce influență are?

Vezi și: Dan Negru, reacție dură despre relația României cu Moldova: ‘E tot mai departe de România din cauza unor politiceni impotenți’ EXCLUSIV

Ai fost în țara în care locuiește Iulia Vântur. I-ai cerut sfaturi, înainte de plecare? Cât de mare este acolo gradul de sărăcie și cât de iubit este actorul Salman Khan?

Știu că Salman Khan are notorietate maximă acolo, e un soi de legendă a la Florin Piersic la noi, și Bollywood al lor produce filme la foc automat. Eu cred ca și la noi personalitățile încep sa fie respectate și asta datorită noilor generații. Copiii noștri își respectă mai mult trecutul decât o făceam noi.

E o țară a contrastelor, cu oameni foarte săraci și foarte bogați. Am vorbit cu Iulia Vântur la telefon și mi-a dat multe sfaturi despre ce să vizităm pe acolo.

Sărăcia e cruntă, e de neimaginat. Am fost în cea mai mare maternitate din lume. În India se nasc pe zi 70.000 de copii. Cât la noi în jumătate de an.

Ce te-a impresionat în mod deosebit, în această vacanță, ca o lecție de viață?

Am învățat că trebuie să cauți și lucrurile bune din viață, să vezi la un trandafir și floarea, nu doar spinul.

Cum te-ai descurcat cu mâncarea lor foarte picantă, de altfel? Dar soția ta, care te-a însoțit? Ce pățănii ați avut pe perioada șederii în India?

Mi-au sugerat românii de acolo care mi-au trimis mesaje în social media ce și unde să mănânc. Și au avut dreptate.

Nu sunt mulți români în New Delhi dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media. Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food.

Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut.