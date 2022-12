Dan Negru, amintiri de la cel mai de succes Revelion făcut la Antena 1. Ce spune despre concurenţa de atunci

Timp de 20 de ani, Dan Negru a făcut istorie de Revelion, la Antena 1, punând în scenă cel mai spectaculos program în Noaptea dintre Ani. În primul an în care nu va mai găzdui emisiunea care l-a încoronat Regele Audiențelor, prezentatorul TV și-a adus aminte de cel mai de succes Revelion realizat la Antena 1, cel de acum 10 ani.

Din 2000 și până în 2021, Revelionul televizat era sinonim cu Dan Negru. Celebrul prezentator TV, supranumit Regele Audiențelor din România, a găzduit, timp de două decenii, cel mai spectaculos program în Noaptea dintre Ani.

Revelionul 2022 – 2023 de la Antena 1 este primul din noul mileniu pe care Dan Negru nu-l va mai modera, însă, recent, vedeta Kanal D a rememorat Revelionul din 2012, la care l-a avut ca invitat pe regretatul Corneliu Vadim Tudor.

Prezentatorul TV a povestit despre frauda financiară uriașă din 2012, când zeci de patroni de companii și-ar fi rotunjit veniturile prin evaziune fiscală și spălare de bani, cu ajutorul unor firme-fantomă. Printre aceștia s-ar fi aflat și oameni importanți din trustul Media PRO.

„Țin minte povestea unui revelion memorabil. Cel din 2012! Când l-am invitat pe Vadim Tudor, m-a refuzat. Apoi, după câteva zile m-a sunat: „Puștiule, vin!”

O altă televiziune făcea atunci un revelion Star Maraton și așa am aflat, de la Vadim, că oameni importați din acea tv urmau sa fie inculpați într-un uriaș dosar de fraudă financiară în care statul era furat cu sute de milioane.

De asta a acceptat Vadim invitația mea, ca să lupte cu ei măcar in audiențe. „Puștiule, ne-a rămas strigatul de luptă al lui Avram Iancu : No, gata! No, hai!” mi-a spus Vadim la filmare. Revelionul cu el invitat a fost pe primul loc. L-am sunat a doua zi spunându-i audiențele.