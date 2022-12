Dan Negru, reacție dură despre relația României cu Moldova: ‘E tot mai departe de România din cauza unor politiceni impotenți’ EXCLUSIV

Dan Negru, vedeta Kanal D, ne-a oferit un interviu exclusiv, pentru Playtech Știri, în care ne-a vorbit despre subiectele fierbinți ale zilei, din politică, biserică și televiziune. Îi acuză pe politicienii români de eșecul aderării României în Spațiul Schengen, dar și de lipsa de interes față de Republica Moldova, unde el prezintă două emisiuni-concurs, la Prime TV, din Chișinău.

Dan Negru, detalii despre relația României cu Moldova: ,,E tot mai departe”

”Moartea lui Valeriu Lazarov a schimbat clasamentul televiziunilor”

Playtech Știri: Suntem în prag de Revelion. Odată cu anunțata ta pauză, PRO TV nu mai are un rival atât de puternic, nu mai are emoții. Ați fost în competiție, ani la rând. Ce ai avut în plus și nu au avut ei? Ai fost mai aproape de telespectatori?

Dan Negru: Cred că eu am avut șansa să-l fi avut pe Valeriu Lazarov, unul din cei mai mari oameni de tv din Europa din toate timpurile. Cu el am început primele revelioane.

Și azi, succesele de la Kanal D i le datorez pentru că am crescut la școala lui. De altfel, marile succese de divertisment ale TVR si ale Antenei sunt din anii lui Valeriu Lazarov când Pro nu avea deloc divertisment în afara celor de la Vacanța Mare.

În același timp, TVR avea ”Surprize-Surprize” și ”Iartă-mă!” și Antena avea ”Ciao, Darwin!”, ”Din Dragoste” și ”Academia Vedetelor”. Moartea lui Lazarov a schimbat clasamentul televiziunilor…

”Fără educație vom deveni iobagii vestului”

S-a tot comentat pe seama difuzării tradiționalului concert de Anul Nou de la Viena, după refuzul Austriei de a ne accepta în Spațiul Schengen. Politica și cultura nu ar trebui privite separat?

Sigur Strauss n-are nicio vină și nu el e cel care trebuie boicotat. Cultura nu trebuie boicotată, oricare ar fi ea. Fără educație vom deveni iobagii vestului. Doar educația ne va face egalii lor. E treaba economiștilor, a politicenilor, a taxelor, dar cultura nu trebuie să aibă limită.

,,Cred că noi am fost nedrepți cu România”

Ce spune despre Austria, care ne-a refuzat în Spațiul Schengen: ”E ca-n fotbal, dăm vina mereu pe arbitri”

Crezi că Austria a fost nedreaptă cu România?

Cred că noi am fost nedrepți cu România, când am votat și am acceptat politiceni corupți, ieftini, care ne-au vândut pe nimic. Înainte de a căuta vinovații afară, să-i găsim pe cei dinăuntru. E ca la fotbal, mereu dăm vina pe arbitri. Or fi și jucătorii noștri de vină…

Recent, faceai referire la patronii de televiziune care au avut probleme cu legea. Cum arată în viziunea ta patronul de televiziune ideal? E important să nu fie implicat politic?

Am avut abilitatea sa evit asocierile politice în televiziune. Uneori, când eram rugat sa particip la proiecte unde știam ca vor veni si politiceni, scăpam spunând că sunt plecat în Timișoara. Minciuna asta nevinovată m-a salvat si nu am fost implicat în proiecte tv în care știam că e și despre politică. Kanal D e departe de lumea politică românească și asta mă relaxează.

”Niciodată n-am văzut vreo intenție de apropiere a statului român de moldoveni”

În Republica Moldova au fost suspendate câteva posturi tv, din rațiuni politice. Unde se oprește libertatea presei?

Cred că, cu sau fără presă, Moldova e tot mai departe de România și asta din cauza unor politicieni impotenți și lipsiți de vlagă. Lucrez în Chișinău de peste 15 ani și show-urile mele de acolo sunt cele mai urmărite programe din Moldova, dar niciodată n-am văzut vreo intenție de apropiere a statului român de moldoveni.

Eu sunt cel mai bun exemplu, am un show care în fiecare weekend e cel mai vizionat program din Moldova, dar niciodată nu am fost implicat în vreo campanie a ambasadei României de a sprijini acolo apropierea României de Moldova.

”Nu mă pricep la politică. O spun mereu în gura mare”

Foarte mulți români te-ar vota președintele țării. Ai susținut însă adesea că nu te interesează politica…

Mi se par amuzante ofertele pe care le tot primesc de a intra în politică. Săptămânile trecute m-a sunat domnul Voiculescu să-mi propună o colaborare politică, deși știa că în cei 20 de ani, cât am lucrat la televiziunea lui, am ocolit orice asociere politică. Nu mă pricep la politică. O spun mereu în gura mare.

”E un iureș acum pornit împotriva bisericii, o fi având și ea păcatele ei”

Ești credincios, recent ai fost la Ierusalim. Cum îți explici desele scandaluri în rândul preoților?

E un iureș acum pornit împotriva bisericii, o fi având și ea păcatele ei, că e făcută de oameni, dar n-am avut niciodată frică de a-mi recunoaște credința. Nu sunt habotnic, nu fac caz de credința mea, dar când vine vorba nu ezit să o mărturisesc.

”Mama și azi mă răsfață”

De Crăciun ai fost la Timișoara, cu ce bunătăți te-a așteptat mama ta? Ce daruri găseai sub brad, în copilărie? Ai fost un răsfățat?

Am avut o copilărie liniștită, cu de toate. Am fost foarte răsfățat de ai mei pentru ca eram singur la părinți. Eu cred că și răsfățul bine ponderat e o formă de iubire. Mama și azi mă răsfață si nu trece sărbătoare fără să-mi aducă cadouri sau fără să-mi facă prăjitură cu dovleac, tradițională în Banat.

Un gând bun, pentru românii de pretutindeni, în prag de an nou…

Important nu e unde îți petreci timpul, ci cu cine o faci. Să ne bucurăm de ai noștri și în anul care vine. Să-i avem la masă. E tot ce contează…