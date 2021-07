Dan Negru, reacţie uluitoare despre plecarea lui Florin Călinescu de la Pro TV: “La ăștia e strategie”

Anunțul plecării lui Florin Călinescu de la Pro TV a luat prin surprindere pe mulți, iar știrea a circulat cu repeziciune în mass-media.

Anunțul plecării de la Pro TV a lui Florin Călinescu făcut chiar de el, pe rețeaua de socializare. Acest anunț nu l-a lăsat însă infierent pe Dan Negru, și el veteran la postul de televiune Antena 1. Cum a comentat Dan Negru decizia lui Florin Călinescu de a întrerupe colaborarea cu ”actualul management de la Pro TV”. Iată:

”E plin de știri despre plecarea lui Călinescu din Pro… O spun cu fair-play colegial că Pro sunt singurii care și-au păstrat, folosit si respectat brandurile de la inceputuri până azi, indiferent de acționariat sau echipe manageriale. Esca, Călinescu, Netty Sandu, Dedu, Andi au fost la inceputuri, sunt și azi…

Habar n-am dacă a fost potrivire sau strategie. Jimmy Fallon La NBC din ’98, Carlo Conti e la RAI din ’85, Stephan Raab e la ProSiben din ’97. La ăștia e strategie. La noi … In afara lor, am rămas singurul care e in același loc de peste 20 de ani și am să vă povestesc intr-o zi dacă a fost greu sau ușor. Oamenii cresc acolo unde sunt apreciați. Merg unde sunt primiți. Și rămân acolo unde sunt iubiți…”, a spus Dan Negru pe contul său de Facebook.